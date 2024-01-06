Osmaniye\'de düzenlenen Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası başladı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası başladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu Osmaniye Satranç İl Temsilciliğinin destekleriyle Merkez Kapalı Spor Salonunda düzenlenen turnuva, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sembolik açılış hamlesiyle başladı.

İki gün sürecek olan ve 8 kategoride düzenlenen satranç turnuvasında her kategoride ilk 3'e giren sporculara Osmaniye Belediyesi tarafından ödül verilecek.

Turnuvaya, farklı yaş guruplarından 350 sporcu katıldı. Satranç İl Temsilcisi Ünal Karaçalıoğlu, sporculara turnuva hakkında teknik bilgiler vererek Belediye Başkanı Kadir Kara'ya katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kutalmış Göktürk Gürel ise, öğrenci ve verilere satranç turnuvasına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Pazar günü sona erecek olan turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verilecek. - OSMANİYE