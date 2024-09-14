Osmaniye'de Mandalina Üreticileri Zor Durumda - Son Dakika
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Osmaniye'de Mandalina Üreticileri Zor Durumda

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Kadirli'deki mandalina üreticileri, dalda fiyatların aynı kalmasından şikayetçi ve mücadele ediyor.

14.09.2024 10:18
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mandalina üreten çiftçi, mandalinanın dalında geçen seneki fiyatla aynı olduğunu bu nedenle yol kenarında satmaya çalıştığını söyledi. Çiftçi, "Geçen sene de malımız aynı fiyattı bu sene de malımız aynı fiyat. Marketlerde şu an 35, 40 lira olan mandalinayı burada bizden tüccar 7 liraya almak istiyor, biz de vermiyoruz. 7 liraya verdiğimiz zaman emek kurtarmıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mandalina üreticisi, mandalinanın dalında geçen seneki fiyatla aynı olduğunu, tüccarların para vermediğini, satışlardan memnun olmadığını belirtti. Mandalina üreticisi, şöyle konuştu:

"Narenciye üreticisiyim. Yıllardan beri burada bu işi yaparız. Tüccar çağırıyoruz, tüccar dalında 7, 8 lira veriyor. Girdiler iki üç katına çıktı. Emek kurtarmıyor. Biz de bu şekilde yolda kendi malımızı kesip yani bir şekilde kar etmeye, malımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçen sene de malımız aynı fiyattı bu sene de malımız aynı fiyat. Marketlerde şu an 35 lira, 40 lira olan mandalinayı burada bizden tüccar 7 liraya almak istiyor, biz de vermiyoruz. 7 liraya verdiğimiz zaman emek kurtarmıyor. Masrafımızı çıkaramıyoruz. Şu an burada en az 15 lira olması lazım dalında, tüccara verebilmemiz için. Böyle giderse kendimiz değerlendirmeye çalışıyoruz, eğer değerlendiremezsek mecbur bahçelerimizi sökeceğiz, çiftçiliği bırakacağız."

Kaynak: ANKA

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