Osmaniye\'de Mavi Dil Hastalığı Nedeniyle 10 Köyde Karantina Uygulandı

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde görülen 'mavi dil' hastalığının belirtilerinin görülmesi nedeniyle karantinaya alınan 10 köyde koyunlar aşılanırken, hayvanların bulunduğu ortamlar ise tedbir amaçlı ilaçlanıyor. Besici Hüseyin Pişkin, "İlk defa defa bizim bu bölgede görülüyor. 26 yıldır küçükbaş hayvancılığı, büyükbaş hayvancılığı yapıyorum ben ilk defa karşılaşıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 25 Eylül tarihinde 'mavi dil' hastalık belirtilerinin görülmesi üzerine karantinaya alınan 10 köyde Kadirli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve belediye ekiplerince ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Besici Hüseyin Pişkin, çalışma ile ilgili şunları söyledi:

"Bölgemizdeki 'mavi dil' hastalığından dolayı belediye ile ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinden Allah razı olsun gelip ilaçlama yaptılar, aşılarını yaptılar. Sinekten bulaştığı için her yeri dezenfekte ettiler. İlk defa defa bizim bu bölgede görülüyor 26 yıldır küçükbaş hayvancılığı, büyükbaş hayvancılığı yapıyorum ben ilk defa karşılaşıyorum. Hayvanlarımda hastalıklar yok şükür."