Osmaniye'de yaşayan Kaan Has, evlerinin altındaki daireyi 80 ve 90'lı yıllara ait eski eşyalarla donatarak nostalji müzesine dönüştürdü. Motosiklet kulübü üyelerinin buluşma noktası haline gelen müzede cep telefonu kullanımı yasaklanırken, telefonlar eski bir kazanda toplanıyor.

Osmaniye'de yaşayan 22 yaşındaki Kaan Has, dedesinden ve aile büyüklerinden kalan eşyalarla yıllar içerisinde topladığı 80 ve 90'lı yıllara ait nostaljik ürünleri evlerinin altındaki dairede bir araya getirdi. Kulüp arkadaşlarının da getirdiği eşyalarla donatılan daire, zamanla Zompçular Enduro Kulübü üyelerinin akşamları buluştuğu nostaljik bir kulüp binasına dönüştü. Eski mahalle kültürünü ve yüz yüze sohbet geleneğini yaşatmak amacıyla oluşturulan mekanda dikkat çeken bir kural bulunuyor. İçeri giren herkes cep telefonunu eski bir kazanın içine bırakıyor. Telefon kullanımının yasak olduğu ortamda kulüp üyeleri, Osmaniye'nin yöresel lezzetlerinden kömbe ve demli çay eşliğinde sohbet ediyor. Motosikletleriyle çıktıkları doğa sürüşlerinde yaşadıkları keyifli hatıraları paylaşan kulüp üyeleri, bir sonraki maceraları için yeni rotalarını da burada belirliyor. 80 ve 90'lı yılların atmosferini yaşatan nostalji müzesi, hem geçmişten izler taşıyan eşyaları hem de samimi ortamıyla dikkat çekiyor.

Zompçular Enduro Kulübü üyeleri, teknolojiden uzak geçirdikleri akşamlarda dostluklarını pekiştirirken unutulmaya yüz tutan sohbet kültürünü de yaşatıyor.

"Yaptığımız müzedeki eşyaların temizliğini, bakımını ben yapıyorum. Bu bana keyif veriyor" diyen Kaan Has, "Çocukluğumdan beri müze yapma hayalim vardı. Evimizin altında boş bir daire vardı. Ekip arkadaşlarımızla böyle bir müze yapma kararı aldık. Daha önceden dedemden ve aile büyüklerimden kalma eşyalar vardı. Bunları bir araya getirerek ve ekip arkadaşlarımın getirdiği eşyalarla böyle bir oda yaptık. Eşyaları toparladık, bir araya getirdik. Müzemizi açtık. Eşyalarımın temizliğini, bakımını ben yapıyorum. Bu bana keyif veriyor, telefonla konuşmak, sosyal medyada gezmek yasak. Ekip arkadaşlarım geldiğinde bir kazana topluyoruz telefonlarımızı. Hep birlikte sohbet, çay, Osmaniye'mizin yöresel yiyeceklerinden yiyoruz. Motosikletlerimizle doğa sürüşüne çıkıyoruz. Sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bu alanda arkadaşlarımızla hatıralarımızı paylaşıyoruz, yeni rotalarımızı belirliyoruz. Motosiklet bizim için araç değil, amaçtır" ifadelerini kullandı.

"Muhabbet etmesek dahi eşyalara baktığımızda çocukluğumuza gidiyoruz"

Nenelerinin ve dedelerinin kullandığı bu eşyaların kendilerini çocukluklarına götürdüğünü söyleyen Ömer Faruk Sayınbaş ise, "Müzemize girerken telefonlarımızı topluyoruz. Günümüz sorunlarından, sosyal medya bağımlılığından uzaklaşmak istiyoruz. Keyifli ve güzel sohbetler edebilmek için. Burada bulunan eşyalar bizim nenelerimizin, dedelerimizin kullandığı eşyalar olduğu için bizi çocukluğumuza götürüyor. Muhabbet etmesek dahi eşyalara baktığımızda çocukluğumuza gidiyoruz" diye konuştu.

"Bizim için motosiklet ve doğa vazgeçilmezdir"

"Araziye çıkınca iki teker sadece bizim için araç olmuyor, amaç oluyor" diyen İbrahim Soydemir ise, "Zompçular Enduro ekibi olarak birlikte burada ekibimizle oturuyoruz. Telefonlar yasak olduğu için içeri girdikten sonra telefonları topluyoruz. Kaliteli vakit geçiriyoruz, muhabbet ediyoruz. Gezeceğimiz rotaları belirliyoruz. Araziye çıkınca iki teker sadece bizim için araç olmuyor, amaç oluyor. Yaban hayvanları için kar düştüğü zaman mama desteğinde bulunuyoruz. Zirvedeki yıpranan bayrakları değiştiriyoruz. Bizim için motosiklet ve doğa vazgeçilmezdir" dedi.