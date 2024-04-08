Osmaniye'de Ramazan Bayramı Alışverişi Fiyatlardan, Esnaf Satışlardan Memnun Değil

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla semt pazarına alışverişe çıkan vatandaşlar fiyatlardan; esnaf ise satışların düşük olmasından yakınıyor. Emekli Murat Dağtaş, "Bayram alışverişine geldim buraya. Hayat pahalılığından hiç memnun değiliz. Elimin gücümün yettiği param olduğu kadar aldım. Kötüsünü aldım, iyisine gücümüz yetmez" dedi.

Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş için semt pazarına giden vatandaşlar fiyatlardan; esnaf ise satışlardan memnun değil... Pazar esnafı Muhammed Raşit Taşçı, "Eskisi gibi satış yok. Gittikçe gün gün artık geriye gidiyoruz, ileriye gitmiyoruz" diye konuştu.

"ESKİ BAYRAM YOK"

Pazar esnafı Veysel Yıldız, "Bayram arifesi denen bir şey yok. Kimse fiyat sorsa da, sormasa da boş. Daha önce güzeldi. Bayram arifesi geldiği zaman şimdi normalde alıyorsan 3 lira, bayramda alıyorsun 10 lira, ikiye üçe katlıyordu. Eskisi bayram yok. Milletin artık masrafından mı? Alım gücünden mi? Onu bilmiyorum" dedi.

Emekli Zeki Yancer, "Emekliyim, maalesef geçinemiyoruz. Aldığımız para öbür ayı getirmiyor. Bizim gibi alamayanlarda var. Az önce bir insana yüreğim acıdı benim burada. Dökmüş adam oraya, kadın dökülenleri alıyordu. Adam dedi ki 'ben onları hayvanlarıma götüreceğim' dedi. Yani pazarcı bizim insanımıza dahi layık görmedi yere dökülen meyveyi. Bizi bu hallere getiren insanlar utansın" diye konuştu.

Bir başka emekli Murat Dağtaş ise "Bayram alışverişine geldim buraya. Hayat pahalılığından hiç memnun değiliz. Elimin gücümün yettiği param olduğu kadar aldım. Kötüsünü aldım, iyisine gücümüz yetmez. Emekli adam ne olur? Emekli adam ancak gücü ona yeter" şeklinde konuştu.

"ESKİSİ GİBİ SATIŞ YOK"

Pazar esnafı Muhammed Raşit Taşçı da şunları söyledi:

"Her sene gittikçe geriye gidiyoruz. İki ton, üç ton sattığımız yerde biz şu anda 1 ton, 1,5 tona yakın, daha da geriye gidiyoruz. Yani sene seneyi aratıyor, yıl yılı aratıyor, ay ayı, gün günü aratıyor. Günü birlik alışveriş yapıyoruz. Sattığımız fiyata mal alamıyoruz. Çok cüzi bir karla mal satıyoruz hani milletin alım gücü olsun. Satarken alanı gözeteceğiz, alırken de satanı gözeteceğiz diyoruz ya, aynı o şekil de millete yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an en dip fiyattan ürün satıyoruz. Bayramdan bayrama şeker alıyorlar. En iyisini alayım derken gücü yetmiyor parasına göre alıyorlar.2 kilogram, 3 kilogram alacağına yarım kilogram alıyor, 250 gram alıyor. Bir 1-2 kilogram alan pek az. Eskisi gibi satış yok. Gittikçe gün gün artık geriye gidiyoruz, ileriye gitmiyoruz."