Osmaniye\'de şehit mezarlarına bayram ziyareti

Osmaniye'de Kurban Bayramı arefesinde şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı dualar edildi.

Osmaniye Asri Mezarlığı'ndaki şehitliklerde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi. Ardından protokol üyeleri şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.

Şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerle sohbet ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, şehit yakınları ve vatandaşlar da şehitlikte dua etti.

Programa Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, CHP Osmaniye Milletvekili Dr.Asu Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Şener Kaytez, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE