Osmaniye\'de şehitlere hakaret eden şahıs cezaevine gönderildi

Osmaniye'de sosyal medyada şehitlere hakaret eden şahıs cezaevine gönderildi

OSMANİYE - Osmaniye'de, sosyal medya hesapları üzerinden şehitlere hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet T., tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan, 9 askerin şehit olduğu çatışmanın ardından şehit olan askerlere yönelik sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşım yapıldığı tespit edildi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda inceleme başlatan polis, sosyal medya hesabı kullanıcısının Mehmet T. olduğunu belirledi. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.