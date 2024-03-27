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Osmaniye'de şiddetli yağışla birlikte derelerin debisi yükseldi

OSMANİYE - Osmaniye'de gece saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkilerken Sabun Çayı ve Deliçay Deresi'nde suyun debisi yükseldi .

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde gece saatlerinde itibaren kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağış sonrası su birikintileri oluştu, yaz aylarında kurumak üzere olan Sabun Çayı ve Deliçay Deresi'nde suyun debisi yükseldi. Bazı mahalle ve köy yollarında oluşan su birikintileri, vatandaşların ulaşımını aksattı.