Osmaniye'de Suç Örgütlerine Operasyon

(OSMANİYE) - Osmaniye merkezli 4 ilde 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 107 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve KOM Başkanlığı koordinesinde liderliğini uluslararası seviyede "Kırmızı Bültenle" aranan Ö.A. ve B.G.Y. isimli şahısların yaptığı iki ayrı suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü üyelerinin, "silahla kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "tefecilik", "silahla yaralama", "tehdit", "uyuşturucu temin etmek", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" gibi suçları işlediklerinin ortaya konulması üzerine Osmaniye'nin yanı sıra Hatay, Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kırmızı bültenle aranan örgüt liderlerinden B.G.Y'nin de aralarında bulunduğu toplam 107 şahıs gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda 2 adet el bombası, 1 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan madde, 28 ruhsatsız tabanca, 28 av tüfeği, 6 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 2 bin 115 fişek, 69 adet tabanca fişeği kovanı, 2 tabanca susturucusu, 64 tabanca şarjörü, 7 kesici-delici alet, 1 kelepçe, 10 adet silah parçası, örgütsel amaçlarda kullanılan 2 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 151 bin 575 lira ile 10 bin 700 dolar para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 107 şüpheliden 52'si tutuklandı, 35'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. 20 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yurt dışında olduğu tespit edilen 5 şahıs ile birlikte firari olan toplam 11 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.