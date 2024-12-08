Osmaniye'de Suriyeliler Esad'ın Düşüşünü Kutladı

Osmaniye'deki Suriyeliler Esad'ın gidişini kutladı
OSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler Esad rejiminin düşmesiyle birlikte konvoy yaptı sevinçlerini sokaklara taşıdı.
Suriye'de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam'a girmesiyle birlikte, Osmaniye'de yaşayan Suriyeliler kutlamalara başladı. Osmaniye şehir merkezi Musa Şahin Bulvarında Türkiye ve Suriye bayrağı açarak araçlarla konvoy oluşturarak. Esad rejiminin düşmesini kutladı, araçlarla konvoy oluşturdu
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