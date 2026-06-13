Osmaniye\'de itfaiye aracına fermuar sistemiyle geçiş koridoru oluşturdular

Osmaniye'de yangın ihbarına müdahale için yola çıkan itfaiye aracına, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler fermuar sistemi oluşturarak geçiş önceliği sağladı. O anlar itfaiye aracının kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Akyar Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Yangın ihbarı alan Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sirenlerini açarak olay yerine hareket etti. Kavşağa ulaştıklarında kırmızı ışık nedeniyle trafikte bekleyen araçlarla karşılaşan ekipler için sürücüler örnek bir davranış sergiledi.

Siren sesini duyan sürücüler, araçlarını kontrollü şekilde yolun sağına ve soluna çekerek acil müdahale aracının ilerleyebileceği bir koridor oluşturdu. Açılan geçiş güzergahını kullanan itfaiye ekibi, zaman kaybetmeden kavşağı geçerek ihbar adresine doğru yoluna devam etti.

İtfaiye aracına yol verilmesi sırasında yaşananlar araç kamerasına yansırken, görüntüler sürücülerin acil durum araçlarına karşı duyarlılığını da gözler önüne serdi. - OSMANİYE