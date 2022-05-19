Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü - Son Dakika
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Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü

19.05.2022 13:20

Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 4 köyde ekili tarım arazileri zarar gördü.

Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 4 köyde ekili tarım arazileri zarar gördü.

Kadirli'de dün akşam saatlerinde gerçekleşen yağış; Tozlu, Tekeli, Kesikkeli, Mecidiye köylerinde etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışından dolayı 4 köyde mısır ve buğday ekili tarım arazileri zarar gördü. Dolunun vurduğu Tozlu köyünde 300 dönüm mısır ekili arazisinin zarar gördüğünü belirten çiftçi Yılmaz Duranoğlu, "Önce bizi soğuk hava, don vurdu. 300 dönüm araziye mısırı ikinci defa ekmek zorunda kaldım. Şimdi de tarlamı dolu vurdu. Şu anda tarlamda çöpten başka bir şey kalmadı" dedi.

Kadirli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Kadirli Ziraat Odası yetkilileri köylerde zararı belirlemek için çalışma başlattı.

Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü
Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü
Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü
Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de tarım arazileri doludan zarar gördü - Son Dakika


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