Osmaniye\'de Tarım Üreticileri Maliyetlerden Şikayetçi

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp ve ıspanak hasadı başladı. Turp üreticisi İlker Topalan, "Bu işin özü bu sistemin yanlış oluşu. Bir serbest piyasa hikayesi çıkarttılar, adam 2 liraya karpuz alıyor, 10 liraya karpuz satıyor. Turp da öyle 5 liraya alıyor 15 liraya satıyor. Kamyona yüklüyor götürüyor pazarda satıyor. Sen dünyanın emeğini veriyorsun, alıyor üç katına satıyor" dedi. Ispanak üreticisi Refik Oğlakkaya ise, "Maliyetler farklı tabii ki geçen senekinin bir buçuk katı var yani. Yağmurlamalar, sulama masrafları üçe, dörde katladı, hava kurak gitti. 20- 25 liradan ucuz bir şey yok ki zaten, emeğimizi kurtarması için. 20 lira civarında olması lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin turp ve ıspanak üretimini sağlayan önemli bölgelerden olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hasatlar başladı. Turp ve ıspanak üreticileri, girdi maliyetlerinin arttığını ancak kazançlarının fazla artmadığını ifade etti.

Ispanak üreticisi Refik Oğlakkaya, "Ispanak sezonu başladı burada. 700-800 dönüm ektim. Maliyetler farklı tabii ki geçen senekinin bir buçuk katı var yani. Mazot, gübre, ilaç, işçilik hepsi aşırı farklı. Kilosu 15 lira civarında geçen sene 4-5 liraydı. Maliyet yine zor arttı. Yağmurlamalar, sulama masrafları üçe dörde katladı, hava kurak gitti. 20-25 liradan ucuz bir şey yok ki zaten. Emeğimizi kurtarması için 20 lira civarında olması lazım" dedi.

"5 liraya alıyor 15 liraya satıyorlar"

Turp üreticisi İlker Topalan ise şunları söyledi:

"Fiyatlar ilk başlarda iyiydi şimdi normal. Çok kötü değil, çok da iyi değil. Geçen sene 4- 5 liraydı şimdi 10- 12 lira ama maliyetler geçen seneye göre arttı. Mazot pahalı, işçi pahalı, torbası, gübre, yevmiye... Bu işin özü bu sistemin yanlış oluşu. Buradan adam 10 liraya alıyor, götürüyor halde masrafları da kestikten sonra kirası da bize ait, bir kamyon yüklüyor İstanbul'da götürüyor semtte iki katına, üç katına satıyor. Türkiye'de bunu çözmedikleri müddetçe bu iş olmaz. Hepsi öyle, sebzenin hepsi öyle. En önemli nokta bu. Eskiden zabıta vardı, elindeki fişe bakıyordu halden alış fiyatına göre bir kar marjı koyuyordu şimdi öyle bir şey yok. Bir serbest piyasa hikayesi çıkarttılar, adam 2 liraya karpuz alıyor, 10 liraya karpuz satıyor. Turp da öyle 5 liraya alıyor 15 liraya satıyor. Kamyona yüklüyor götürüyor pazarda satıyor. Bu düzeni oturtturmadığın müddetçe hal kanununda çiftçiye çok pahalıya yansıyor, sürüm olmuyor. Sen dünyanın emeğini veriyorsun, üretiyorsun adam orada halde senden her şey kesiliyor, stopajı, vergisi, şu su,bu su, hamallığı, alıyor üç katına satıyor. Bir kamyona yükleyip, bir de pazarda verdiği sergi parası, başka bir şey yok. Türkiye'de bu standartlar düzelmediği müddetçe bu iş zor."