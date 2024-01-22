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Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 işçi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma soruşturma başlattı.

22.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:24
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Osmaniye'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi

OSMANİYE - Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Toprakkale İlçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının makine bölümünde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye, Toprakkale, Türkmen Beldesi, Hatay ve Erzin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Vardiyada 40 çalışanın olduğu dumandan etkilenen 4 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Jandarma fabrika yangını ile ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye\'de tekstil fabrikasında yangın: 4 işçi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA
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