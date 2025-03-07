Osmaniye'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Osmaniye'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Kaza, Osmaniye- Kadirli yolu Karabacak köyü mevkiinde meydana geldi. Efkan D. idaresindeki 80 AAZ 733 plakalı otomobille Mahmut K. idaresindeki 80 ES 577 plakalı otomobilin çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilde bulunan Mahmut K. olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 2'si çocuk 5 kişi Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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