 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de tünelde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de tünelde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye\'de tünelde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Otomobil yangını sonucu tünelde trafik yavaşladı ve bir otobüs tırın dorsesine çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Yol trafiğe açıldıktan sonra kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

03.02.2024 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de tünelde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünelde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00'da Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Mustafa Zengin idaresindeki Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait 62 AF 666 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü 33 DIN 90 plakalı tırın dorsesine çarptı. Tırda önündeki 06 ZDU 218 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken 1 ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Osmaniye, Tarsus, Bahçe, Ulaşım, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de tünelde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 01:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de tünelde zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement