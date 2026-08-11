Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonu
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Osmaniye ve Gaziantep'te yapılan operasyonda 89 kilo uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen müşterek çalışma kapsamında durdurulan kamyonette 89 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan kamyonette Şila isimli narkotik köpeği ile arama yapıldı.

Aramada 35 kilo 50 gram toz captagon, 25 kilo 400 gram takoz esrar, 16 kilo 200 gram skunk, 12 kilo 900 gram toz esrar olmak üzere toplam 89 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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