Osmaniye'de Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika
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Yerel

Osmaniye'de Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi

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Osmaniye'de bir nakliye kamyonunda 39 kg uyuşturucu ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

31.03.2025 11:25
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Osmaniye'de nakliye kamyonuyla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurulan nakliye kamyonunda yüklü ev eşyalarının içerisine gizlenmiş 39 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüphe üzerine eşya taşıyan bir kamyonet durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Pars' ile kamyonette yapılan aramada elbise dolabının alt kaidesi içerisine gizlenmiş şekilde 39 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki Erol K. ve Yunus B., 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Uyuşturucu Sevkiyatı Engellendi - Son Dakika

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