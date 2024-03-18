Osmaniye'de 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geldi - Son Dakika
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Osmaniye'de 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geldi

Osmaniye\'de \'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları\' Projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Osmaniye'de gerçekleştirilen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' projesi kapsamında, gaziler ve öğrenciler bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kıbrıs Gazisi Mehmet Emin Esen, savaş sanayisinin önemine vurgu yaparak, eğitimin ve teknolojinin önemini vurguladı.

18.03.2024 10:48
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Osmaniye'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" Projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı çerçevesinde uygulanan "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" projesi ile gaziler ve öğrencileri bir araya geldi. Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Gazi Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Kısapala, Gazi Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Ergen, Gazi Kıdemli Uzman Çavuş Hilmi Demirel, Kıbrıs Gazisi Mehmet Emin Esen, Kıbrıs Gazisi Ömer Candemir öğrencilerle bir araya geldi.

Bir milletin savaş sanayisi yoksa, o milletin başkalarına mahkum olacağını söyleyen Kıbrıs Gazisi Mehmet Emin Esen, "Şehit nurlanmıştır, gazi onurlanmıştır. Savaşın sonunu belirleyen gazilerdir. Şehit görevini bir noktaya kadar yapar ve orada o Hakka yürür, gaziler de son noktayı ve son hedefi vurur. Çanakkale'de nasıl 7 devlet bizi yere vurmaya çalıştıysa, o 7 devlet bugün aynı görevini yapıyor. Ama bunlar gizliydi düne kadar artık açığa vurdular. Görüyorsunuz, terör örgütlerini, terör örgütlerinin arkasında bu 7 devlet var. Kıbrıs'ta mavi vatana sahip çıkıyoruz. Allah o komutanlardan razı olsun, gerçekten şu anda askeriyemiz çok güçlü görüyorsunuz, bir milletin savaş sanayisi yoksa, o millet başkalarına mahkumdur. Bugün görüyorsunuz, belki televizyonlarda da izliyorsunuz, görüyorsunuz biz şu son 20 yıl içinde büyük ataklar yaparak daha önce yine uçak yapmışız, Nuri Demirağ'lar, Nuri Killigil'e ne olmuş o günkü iktidarlar döneminde ama Siyonistler onlara hükmetmiş o insanların uçak fabrikalarını soba imalatına çevirmişiz. Sizler de yarın o teknofest çocukları olacaksınız bu teknolojinin içinde olacağınızdan hiçbir şüphem yok. Çok çalışacaksınız, çok okuyacaksınız, eğitim, her şeyin başı eğitim. Eğitimin olmadığı yerde hiçbir şey yok biz savaşa gittik evet. Savaşta bize talimatı veren, analizleriyle bize taktik veren komutanlarımızdır" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Emin Esen, Osmaniye, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' Projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geldi - Son Dakika
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