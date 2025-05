Osmaniye'de Vatandaşlar Hayat Pahalılığından Şikayetçi

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Bir tane nektarinin 18 liradan satılmasına tepki gösteren bir vatandaş, "Bir tane nektarin alamam, yiyemem. Çileğin kilosu 100 lira yiyemeyiz, bakıp geçiyorum" derken; başka bir emekli ise, "Aldığımız maaş on güne varmıyor. Ürünler çok pahalı. Nektarin alıp yemedim, alamam" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışverişe giden vatandaşlar ürünlerin pahalılığından dert yandı. Kilosu 150 lira, tanesi 18 lira olan nektarini alamayacağını ifade eden vatandaşlar duruma tepki gösterdiler. Yaşlılık maaşı alan bir vatandaş, "Her şeyi alamıyorum, 4 bin 600 lira para alıyorum, almadan bitiyor zaten. Bir tane nektarin alamam, yiyemem. Çileğin kilosu 100 lira yiyemeyiz, bakıp geçiyorum. Hayatın sonu ölüm ne olacak" dedi.

Emekli bir vatandaş, "Maaşım yetmiyor. Nektarine bakıp geçeriz başka bir şey edemeyiz. Bazılarına bakıp geçiyoruz. Artık alım diye bir şey yok şu anda" ifadelerini kullandı.

"Aldığımız maaşlar on güne varmıyor"

Bir vatandaş ise, "Fiyatlar hemen hemen marketlerle aynıda bazı şeyler marketten de yüksek. Her şeyi alamıyorum nereden alayım, görmüyor musun ortalığı her şey pahalı" derken başka bir emekli ise, "Maaşım yetişmiyor. Aldığımız maaş on güne varmıyor. Ürünler pahalı, çok pahalı. Nektarin alıp yemedim, alamam, parayla alınır. Şuna 150 lira verdim tavuğa. Maaşı aldım bir sefer aldım tavuk, daha bugün aldım. Bir daha göremezsin. Et alamadım, etin kilosu 750 lira, nasıl alayım ben? Ekmeği de zor alıyoruz, zor geçiniyoruz. Ölüp gideceğiz başka ne olacak sonumuz" ifadelerini kullandı.