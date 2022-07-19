Osmaniye'de Vatandaşlar Yayla Yolunu Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de Vatandaşlar Yayla Yolunu Kapattı

19.07.2022 18:24

Osmaniye'de bir grup vatandaş yayladaki evlerine giden yollarının yapılmamasına tepki göstererek ana yolu trafiğe kapattı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de bir grup vatandaş yayladaki evlerine giden yollarının yapılmamasına tepki göstererek ana yolu trafiğe kapattı.

Osmaniye'nin en büyük yaylası olan Zorkun yaylasında bir grup vatandaş yayla yolunda yola çöp bidonlarını koyarak yolu trafiğe kapattı. Kamping tesisleri önünde bir grup vatandaş, evlerine giden ara yollarının asfaltlanmadığı gerekçesiyle yolu trafiğe kapatarak protesto etti. Kapanan yolda araç kuyrukları oluşurken bir vatandaşın, "Bu asfaltın yetkilisi, şefi kim? Arayın jandarmayı, arayın polisi, arayın. Yaylaya geçiş yasak" dediği duyuldu.

YORUMLAR
500
Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Osmaniyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü
Kaynak: ANKA

Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de Vatandaşlar Yayla Yolunu Kapattı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:25 Oğlunun ölümünü kabullenemeyen acılı baba intihar etti!
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 18:30:47. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Vatandaşlar Yayla Yolunu Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement