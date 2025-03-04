Osmaniye'de Yangın Mağduru Aileye Belediyeden Destek

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Osmaniye'de yaşadıkları konteyner ve eşyaları yanan aileye Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Ökkeş Aksoy sahip çıktı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde geçtiğimiz günlerde soba bacasından çıkan yangında yaşadıkları konteyner ve eşyaları yanan aileye Yarbaşı Belediye Başkanı Ökkeş Aksoy sahip çıktı. Cebrail Pekçalar'a ait konteynerde çıkan yangın sırasında itfaiye ekipleriyle birlikte olay yerine gelen Başkan Aksoy, yaşadıkları konteyner ve eşyaları yanan aileye destek için çalışmaya başladı. Başkan Aksoy'un talimatıyla belediye ekiplerinin getirdiği konteynerlerine kavuşan aile geceyi sıcak yuvasında geçirecek.

Yangın sırasında olay yerine geldiğini ve yangın söndürme çalışmaları sırasında ailenin kalacak yer sorununu çözmek için gerekli görüşmeleri yaptığını söyleyen Yarbaşı Belediye Başkanı Aksoy, "Biz yangın esnasında yetiştik buraya yangın daha sönmeden ailemizin nerrde kalacağını düşünmeye başladık. Bir taraftan yangını söndürmeye bir taraftan da akşam olduğu için ailenin nerde kalacağını düşünmeye başladık. Akabinde çok hızlı bir şekilde konteyner teminimizi sağladık elektriğini suyunu çektik. Allah razı olsun komşularımız da yataktı yorgandı yardımını sağladı. Böyle talihsiz bir kaza yaşadık, Allah bir daha göstermesin çok şükür ailemize konteynerini çok kısa sürede temin ettik. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Herkes el ele belediye, vatandaşlar ellerinden geleni yaptılar inşallah yeniden en baştan başlayacağız" dedi.

"Geceyi komşuda geçirdik, bugün konteynerimizde geçireceğiz"

Yangının yaktıkları sobanın bacasından çıktığını söyleyen Güllü Pekçalar ise, "Sobayı yakmıştık sobanın borusundan çıkan kıvılcım çadıra düşmüş alev alınca konteyner tutuştu evin içi komple yandı. Allah razı olsun başkanımızdan o bize yardımcı oldu. Geceyi komşuda geçirdik ama bugün yeni gelen konteynerimizde geçireceğiz" diye konuştu.

Yangında yaşadıkları konteynerin büyük hasar gördüğünü söyleyen Cebrail Pekçalar, "Biz yangınla uğraşırken belediye başkanımız yarım saat içinde bizim konteynerimizi getirdi, bizi dışarıda kalmaktan kurtardı. Kendisinden Allah razı olsun" dedi. - OSMANİYE