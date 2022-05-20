Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum! - Son Dakika
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Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!

20.05.2022 11:04

Osmaniye'de tek başına yaşayan Osman Dinç'in hayatı, Türkiye'de yaşlı ve yoksul vatandaşların dramını çarpıcı bir şekilde resmediyor. Kimsesiz olan 68 yaşındaki Kamil Dinç, komşularının verdikleriyle karnını doyuruyor, vermedikleri zamanlarda ise yatağa aç giriyor.

Osmaniye'de tek başına yaşayan 68 yaşındaki Kamil Dinç, "Komşular verirse yiyorum, vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum" dedi.

ESKİDEN ÇAPAYA GİDERMİŞ, YAŞLANINCA ÇALIŞAMIYOR

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, 68 yaşındaki Kamil Dinç tek başına, tek odalı bir evde yaşıyor. Dinç, şunları söyledi:

"Gençliğimde kazmaya, çapaya gidip çalışırdım. Onun bunun işini yapardım, öyle geçinirdim. Şimdi kocadım, çalışamıyorum. Aç susuz, kuru ekmekle günüm geçiyor. Komşular verirse yiyorum vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum. Komşular yemek veriyor, ekmek veriyor. Kimsem yok onlarla geçiniyorum, maaşım yok."

Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
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Kaynak: ANKA

Osmaniye, Yerel, Son Dakika

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