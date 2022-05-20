Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!

Osmaniye'de tek başına yaşayan 68 yaşındaki Kamil Dinç, "Komşular verirse yiyorum, vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum" dedi.

ESKİDEN ÇAPAYA GİDERMİŞ, YAŞLANINCA ÇALIŞAMIYOR

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, 68 yaşındaki Kamil Dinç tek başına, tek odalı bir evde yaşıyor. Dinç, şunları söyledi:

"Gençliğimde kazmaya, çapaya gidip çalışırdım. Onun bunun işini yapardım, öyle geçinirdim. Şimdi kocadım, çalışamıyorum. Aç susuz, kuru ekmekle günüm geçiyor. Komşular verirse yiyorum vermezse evde kuru ekmek yiyorum ya da öyle aç yatıyorum. Komşular yemek veriyor, ekmek veriyor. Kimsem yok onlarla geçiniyorum, maaşım yok."