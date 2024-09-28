Osmaniye'de Yer Fıstığı Festivaline Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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Osmaniye'de Yer Fıstığı Festivaline Geri Sayım Başladı

Osmaniye\'de Yer Fıstığı Festivaline Geri Sayım Başladı

Osmaniye, yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlamasının yüzde 90'ının yapıldığı bir merkez olarak, 25-27 Ekim tarihlerinde Yer Fıstığı Festivali düzenleyecek. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, festivalde çeşitli etkinlikler ve yarışmaların gerçekleştirileceğini duyurdu.

28.09.2024 11:14  Güncelleme: 11:17
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Türkiye'nin yer fıstığı ekimi, işleme ve pazarlanmasının yüzde 90'ının yapıldığı Osmaniye'de, Yer Fıstığı Festival için geri sayım başladı.

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'te, merkeze bağlı Aslaniye Köyü'ndeki yerfıstığı tarlasına giderek, çiftçi ve tarlada çalışan işçiler ile bir araya geldi. Başkan İbrahim Çenet, "Bugün bu tarlamızdaki fıstık hasadına hep beraber konuk olduk. Osmaniye'mizde şuan fıstık hasadı yapılıyor. Yerfıstığının ana vatanı Türkiye'mizde başkenti Osmaniye. Bugün bizde 18 bin dekarlık alanda, sulama birliğimizin de 270 üyesiyle buraya ekimleri sonrasında bugün hasatları gerçekleştiriliyor. 14-15 Nisan'da başlayıp 15 Mayıs'a kadar devam eden o ilk dikimlerin ürünleri olan yerfıstıklarımızı bugün tarladan söküyoruz" dedi.

Osmaniye yer fıstığının aynı zamanda da Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldığını hatırlatan Başkan İbrahim Çenet, "Yerfıstığı sadece bir ürün değil. Osmaniye için yerfıstığı bir yaşam kültürü, evlerimizde hepimizin geçim kaynağı. Bir tarım toplumuyuz ve biz bu işe göre yaşarız. Yani sabah kalkıp akşam uyumaya gidinceye kadar hayatımızı, yerfıstığının ürün halinden toplanmasına kadar olan süreç belirler" diye konuştu.

'Yer fıstığının başkenti Osmaniye'de Fıstık Festivali düzenleyeceğiz'

Osmaniye'de 25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde Yerfıstığı Festivali yapacaklarını söyleyen Başkan İbrahim Çenet, "Türkiye Aşçılar Federasyonunun, civardaki üniversitelerimizin de katılımlarıyla inşallah burada profesyonel bir iş çıkartacağız. O gün en iyi çiftçiler yarışıyor şeklinde değişik kategorilerde yarışmalar yapacağız. Bu kültürü artık biz gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz. Tüm Türkiye'yi ve Osmaniyelileri yerfıstığı festivalimize bekliyoruz. Osmaniye yerfıstığı bir yaşam kültürüdür. Bizim hayatımızın bir parçasıdır. Hasadımız hayırlı olsun, ürünümüz bereketli olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Yer Fıstığı Festivaline Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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