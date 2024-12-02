Osmaniye\'de "Yeşil Altın Zeytin Festivali" düzenlendi

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Osmaniye'de Düziçi Kaymakamlığı ve Ellek Belediyesi öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen "Yeşil Altın Zeytin Festivali" ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Düziçi ilçesi Ellek beldesinde, zeytin ve zeytinyağını ön plana çıkarabilmek amacıyla Ellek Millet Bahçesinde "Yeşil Altın Zeytin Festivali" düzenlendi. Festivale Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti temsilcileri, zeytin üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Millet bahçesinde gerçekleştirilen festivalde halk oyunları, çocuk oyunları, konserlerin yanı sıra zeytinden elde edilen ürünler kurulan stantlarda tanıtıldı.

Ellek beldesinde 2 bin 500 ailenin geçim kaynağının zeytin olduğunu söyleyen Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, "Birinci zeytin festivalini yapıyoruz, biliyorsunuz Osmaniye'miz yerfıstığı ile özdeşleşmiş ancak henüz daha zeytini bilinmiyordu. Biz bu farkındalığı artırmak için festival düzenledik. 2 yıl önce düşünmüştük o zaman şehitlerimiz olduğu için yapamamıştık. Bir yıl önce de deprem yaşadık o yüzden yapamadık. Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla bu festivali düzenliyoruz. Çünkü Ellek'te yaklaşık 2 bin 500 aile zeytincilikle uğraşıyor geçimini sağlıyor. Bugün itibarıyla 1 milyon civarında zeytin ağacı var. 6 tane zeytinyağı fabrikası, 4 tane salamura tesisimiz var ve bunlar markalaşmaya kadar gidiyor. Biz zeytinin kalitesini hiç tartışmıyoruz Ellek'te üretilen zeytin ve zeytinyağının kalitesi Türkiye genelinde bilinmektedir" diye konuştu.

Geçim kaynakları zeytinin tanıtımı için yapılan festivalin kendileri için büyük bir tanıtım kampanyası olduğunu söyleyen zeytin üreticileri, festivali düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür etti. - OSMANİYE