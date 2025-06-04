Osmaniye\'de Yetim ve Öksüz Çocuklara Bayram Kıyafeti Dağıtıldı

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şefliği tarafından yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle yetim-öksüz çocuklara bayram kıyafeti alışverişi yapıldı.

Çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir giyim mağazasına aileleri ile birlikte gelen çocuklar, bayram sevincini erken yaşadı. Ekiplerin ve ailelerin destekleri ile en renkli kıyafetlerle kendilerine bayram kombini oluşturan çocukların mutlu halleri görenleri duygulandırdı. Seçilen kıyafetler deneme odalarında çocuklara giydirilirken ailelerin de heyecanlı bekleyişleri bayram şekeri gibi olan çocuklarını görünce sona erdi. Birbirinden güzel kıyafetlerle güzelliklerine ve yakışıklılıklarına renk katan çocukların mutlulukları da gözlerinden okundu.

Kurban Bayramına sayılı günler kala çocuklarının bayram mutluluğuna ortak olmanın keyfini yaşadıklarını ifade eden aileler, "Çocuklarımız çifte bayram yaşadılar" diyerek Belediye Başkanı İbrahim Çenet'e teşekkür ettiler. - OSMANİYE