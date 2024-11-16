Osmaniye'de Yumurtaya Yüzde 45 Zam - Son Dakika
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Osmaniye'de Yumurtaya Yüzde 45 Zam

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Osmaniye'de yumurta fiyatlarındaki artış, vatandaşların alım gücünü düşürdü. Esnaflar kaygılı.

16.11.2024 10:53
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yumurta satıcıları 15 gün içerisinde gelen zamlardan dolayı vatandaşların yumurta yiyemez hale geldiğini ifade etti. Esnaf Aytekin Topbaş, "Yumurtaya zam geldi bu sefer de oyunlar yumurta üzerine oynanıyor. Ekmekle yarışıyor yumurta. Bu işin sonu iyi değil" dedi.

Yumurtaya iki hafta içerisinde yüzde 45 zam geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yumurta satıcıları zamdan dolayı vatandaşların yumurta almakta zorlandığını ifade etti. Yumurta satıcısı Aytekin Topbaş, şunları söyledi:

"İnsanların alım gücü düştü"

"Yumurtaya zam geldi bu sefer de oyunlar yumurta üzerine oynanıyor. Ekmekle yarışıyor yumurta. Bu işin sonu iyi değil. Yıllardan beri süt ürünleri ve yumurta satıyorum ama bu şu anki sıkıntı kadar büyük bir sıkıntı görmedim. Vatandaş ne diyecek ki? On alıyorsa beş alıyor, yirmi alıyorsa on alıyor, alamıyor vatandaş. Artık taneyle almaya başladılar. Burada 5 lira, büyük şehirlerde 6-7 lira. Artık bu işin önünü kimse alamıyor. 15 gün önce 3 liraydı bir anda 5-6 liraya çıkardılar. Her zaman millet alıştı zaten zam işine. Peynirde de sıkıntı var. İnsanların alım gücü düştü. En kötü peynir 200- 250 lira ve bu yüzden insanlar alamıyor. En ucuz neredeyse, şöyle söyleyeyim insanlar çökelek bile 50 lira olmuş zor yiyor çökelek alıyor artık. Peynir alım gücü düştü."

"İki hafta önce 4 liraydı, şimdi 5 lira"

Başka bir yumurta satıcısı İsmail Yaren ise "İki hafta önce 4 liradan sattık 4,5 liradan gittik geri aldık, şimdi 5 lira. Kuş gribi ayağına zam yaptılar. Vatandaş hoş karşılamıyor tabii ki zamlı olunca" dedi.

Bir vatandaş, "Ekonomi şartları çok yükseldi, vatandaş çok sıkıntıda. Yumurtalar, tanesi 10 lira da olabilir şu an. Gidişat çok kötü, milletin ekonomi şartları çok kötü. Birilerinin buna bir an evvel el atması lazım. Yumurta yiyemez olmuş hiçbir şey yiyemez olmuş, her şey pahalı. Eskiden 60 liraya pazara giderdik şimdi bin liraya pazara çıkamıyoruz" şeklinde konuştu.

Osmaniye\'de Yumurtaya Yüzde 45 Zam
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Yumurtaya Yüzde 45 Zam - Son Dakika

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