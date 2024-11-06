Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 4 Ölü - Son Dakika
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Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 4 Ölü

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Osmaniye'de 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

06.11.2024 15:49
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Osmaniye'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada araçların kaza anından önceki son görüntüleri kamerada

OSMANİYE - Osmaniye'de 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandığı kazada araçların kaza anının öncesine ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece 23.45 sıralarında Osmaniye Cevdetiye beldesi Kadirli yolunda meydana gelen kazada, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı zeytin yağı yüklü traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mensiz isimli şahıslar olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Beyazıt Arık burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı olarak Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ersel Keleş'in ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan Mutluhan Güzel ve Harun Üzüm'ün tedavileri hastanede devam ederken. Araçların kaza anının öncesine ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Zincirleme Kaza: 4 Ölü - Son Dakika

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