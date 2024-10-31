Osmaniye'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Hacıdağ Kırıklı köyü mevkiinde saat 10.45 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Osmaniye, Adana, Düziçi, Kadirli ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 1 helikopter, 4 su tankı, 12 arazöz ve 3 yangın ilk müdahale aracı yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında 70 dönümlük alanda bulunan kızılçam örtülü alan zarar gördü.

Yangında soğutma çalışmaları devam etmektedir