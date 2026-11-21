Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin çarparak devirdiği ağaç, olay yerinden geçen üç genç tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Gençlerin duyarlı davranışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaç devrildi. Olayın ardından bölgeden geçen üç genç, devrilen ağacı fark ederek harekete geçti. Gençler, kendi imkanlarıyla ağacı yeniden ayağa kaldırdı. Duyarlı gençler, ardından ağaçla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Gençlerin duyarlılığını güvenlik kamerasından fark etti

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Selçuk Okuşlu, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği sırada kazayı ve gençlerin devrilen ağacı yeniden ayağa kaldırdığı anları fark etti. Gençlerin örnek davranışından memnuniyet duyduğunu belirten Okuşlu, duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür etti.