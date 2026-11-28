Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asgari ücretle çalışan vatandaşlar, asgari ücretin en az 40 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Kadirli ilçesinde asgari ücretliler yeni yılda yapılacak zamla ilgili beklentilerini dile getirdi. Asgari ücretle geçinmenin zor olduğunu söyleyen bir çalışan, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ederek, "Bence 45 bin lira olması lazım. Geçinmek zorlaştı. Her gün her şeye zam geliyor. Bugün aldığımız 10 bin liralık malzeme mesela örnek veriyorum yarın 15 bin lira oluyor. Bizim de maaşlarımıza yüksek bir zam yapılması gerekiyor" dedi.

"BORCA YAŞIYORUM"

Asgari ücretin bugünkü şartlar altında en az 60 bin lira olması gerektiğini dile getiren başka bir çalışan, "7-8 bin lira doğalgaz ödüyorsun, 3 -4 bin lira elektrik ödüyorsun. Evde 5 kişi yaşıyoruz. Dört tane telefon faturası var ödüyorum. Kızım üniversitede okuyor. 15-20 bin lirası faturalara gidiyor. Ben şimdi 28 bin küsür alıyorum, ayın sonuna doğru alıyorum, ayın ilk haftasında para kalmıyor. Kredi kartı ile kredilerle, borca yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEYE GÜÇ YETMİYOR"

Asgari ücret 40 bin lira olmalı olması gerektiğini söyleyen bir çalışan da, "Hiçbir şeye güç yetmiyor. Her şey başını aldı gitti. Markete gidiyorsun sepet doldurayım desen 5 bin liradan aşağı tutmuyor ki. Allah yardım etsin" dedi.