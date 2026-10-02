Osmaniye Kadirli'de kirpi, başındaki ambalaj kutusundan vatandaş yardımıyla kurtuldu - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de kirpi, başındaki ambalaj kutusundan vatandaş yardımıyla kurtuldu

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Osmaniye Kadirli\'de kirpi, başındaki ambalaj kutusundan vatandaş yardımıyla kurtuldu
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş, başına plastik ambalaj kutusu sıkışan ve yolunu bulamayan kirpiyi fark etti. Eline aldığı ağaç dalıyla kirpinin başından kutuyu çıkardı; kafasındaki ambalajdan kurtulan kirpi kaçarak yoldan uzaklaştı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başına plastik ambalaj kutusu sıkışan kirpiyi o esnada yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Kafasındaki ambalajdan kurtulan kirpi yoluna devam etti.

Kadirli ilçesi Yenigün köyü Akarca mevkiinde akşam saatlerinde yürüyüş yapan Abdulkadir Örüklü isimli kişi, yolda başına ambalaj kutusu sıkışmış ve yolunu bulamayan bir kirpi fark etti. Kirpinin yanına gelen Örüklü, eline aldığı ağaç dalıyla kirpinin başından kutuyu çıkardı. Kafasına sıkışan kutudan kurtulan kirpi ise kaçarak yoldan uzaklaştı.

Kaynak: İHA
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