Osmaniye Kadirli'de otogaza 4 lira 90 kuruş zam vatandaşların tepkisini çekti - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de otogaza 4 lira 90 kuruş zam vatandaşların tepkisini çekti

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Osmaniye Kadirli\'de otogaza 4 lira 90 kuruş zam vatandaşların tepkisini çekti
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza 4 lira 90 kuruşluk zam gelmesi vatandaşların tepkisini çekti. Artan akaryakıt fiyatlarının ulaşım ve geçim yükünü artırdığını söyleyen vatandaşlar, çiftçilerin giderleri artarken ürün fiyatlarının yeterince yükselmediğini belirtti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza gelen zam, vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, artan akaryakıt fiyatlarının ulaşım ve geçim yükünü artırdığını belirtti. Çiftçiler ise akaryakıt ve diğer giderlerdeki artışlara karşın ürünlerinin fiyatlarında yeterli artış olmadığını ifade ederek, durumu eleştirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otogaza gelen 4 lira 90 kuruşluk zamma vatandaşlar tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "Dün akşam gaza, benzine ve mazota, bugün de bir zam daha geldi. Yarın nelere zam gelecek diye uykumuzu yitirdik. Sabah kalktığımızda ne olacak, onu bilemiyoruz. Zamlarla ne yapacağımız belirsiz oldu. ya bisiklete bineceğiz ya da eşek bulup eşeğe bineceğiz. Mazotla, benzinle, gazla çalışmayan bir araca binmemiz gerekiyor ya da yürüyeceğiz, dizlerimiz dayanırsa" dedi.

Çiftçi bir yurttaş ise, "Çiftçiler ne yapacağını şaşırdı. Her şeye zam geliyor, bizim ürünlere bir şey yok. Ne yer fıstığına, ne ayçiçeğine ne de mısıra bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Zamdan etkilendiğini dile getiren bir vatandaş, "Biz ne yapacağız böyle, ben anlamadım. Arabaya binemiyoruz, arkadaşlarımızın yanına çıkamıyoruz. Yağmur, çamur demeden yürüyeceğiz. Çizme alacak para da yok. Çizme alsak bari çizmeyle giderdik, o da yok. Ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

Artan akaryakıt masraflarına tepki gösteren bir yurttaş, "Bir buna biniyorduk, artık buna da binemeyeceğiz. Eşeğe bineceğiz bundan sonra ya da eski devire döneceğiz artık. ya atla gezeceğiz ya eşekle" şeklinde konuştu.

Bir vatandaş, "Gelen zamlara alıştık, yapacak hiçbir şey yok. Zorluyor ama yapacak hiçbir şey yok. İşimiz gereği arabaya biniyoruz. Gezme işine ara vereceğiz ama işimiz gereği mecburen işe gidip gelirken biniyoruz. Yapacak hiçbir şey yok." diyerek tepkisini dile getirdi.

Başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Keşke bu kadar fahiş fiyat artışları olmasaydı. Normalde dizel araçlara binemiyoruz, zaten gazlı araçlara biniyoruz. Onlar da ister istemez bize daha kötü yansıyor. Şu anda 4,5 lira zam olması çok büyük bir zam. Kontak kapatmıyoruz. Yerine göre sabahtan akşama kadar inşaattan inşaata geziyoruz. Bu da cebimize yansıyor. Keşke bu kadar olmasaydı ama diyecek bir sözümüz yok. Elimizden gelen ancak bu."

Kaynak: ANKA
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