Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde dolmuş ücretlerine 5 lira zam: Öğrenci 35, sivil 40 lira

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir içi dolmuş ücretleri 5 lira zamlandı. Öğrenci ücreti 35 liraya, sivil yolcu ücreti ise 40 liraya yükseldi. Vatandaşlar zamma tepki gösterirken, dolmuş işletmecileri artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam geldi. Yeni tarifeyle öğrenci ücreti 30 liradan 35 liraya, sivil yolcu ücreti ise 35 liradan 40 liraya çıkarıldı.

Zamma tepki gösteren vatandaşlardan biri, "Yaya gideceğiz. Yaya gelip, yaya gideceğiz. Emekliyim, dolmuşa binmiyorum, yaya gidiyorum. Yaşım 80, yürüyorum Allah'a şükür. 40 liram var, param var da vermiyorum. Cebimde kalsın diye yürüyüyorum" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Yazık, çok yazık. Yöneticimize yazık. 1 litre mazot ile akşama kadar çalışırsın, gittiğin yer 2-3 kilometreye varmaz zaten" dedi.

"MECBUR KALMAZSAM BİNMEM"

Bir emekli vatandaş ise, "Araba sahiplerinin durumunu düşündüğün zaman pahalı değil. Zorlanmıyorum desem yalan söylerim. Ancak bir sefer biniyorum ben, şartlarım öyle. Mecbur olmazsam binmem. Mesafe kısa olduktan sonra binmiyorum. Yarım saatte gideceğime 40 dakikada giderim" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş ise "Ne diyeyim, Allah yardım etsin millete. Günde iki kez biniyorum dolmuşa, paramı da idare ediyorum işte. Yürüyerek gidemiyorum, belim ağrıyor gidemiyorum. Hastaneden fizik tedaviden geliyorum" diye konuştu.

"MALİYETLER ARTTI, MECBUR ZAM YAPTIK"

Dolmuş işletmecisi Fazlı Eraslan ise mevcut ücretlerin artan maliyetler karşısında yeterli olmadığını ifade etti. Maliyetlerin ikiye katlandığını belirten Eraslan, şunları söyledi:

"Bugün ben kontağı açtığımda en az günlük 5 bin lira bunun masrafı vardır. 2 bin 500 lira şoför maliyeti, 2 bin 500 lira mazot, sadece budur. Bundan dolayı biz de zam yapmak zorunda kalıyoruz. Şoförler odasından aldığımız zammın hepsini bile uygulamadık. Mazot gideri var, 2 bin 500 lira da şoför gideri var. Bunun sigortasıydı, yediği, içtiği, her şey araca ait. Tamirci masrafları, lastiği, bakım ücretleri her şey 2'ye 3'e katladı. Biz de zam yapmak istemeyiz ama zorunlu olarak yapıyoruz, ayakta durmak için."

Bir başka dolmuş şoförü, "Herkes akaryakıt diyor ama sadece bizim derdimiz, sıkıntımız akaryakıt değil. Sanayiye artık girileceği kalmadı. Sigorta masraflarımız bir hayli arttı. Vergimiz bir hayli arttı. İnsanların gördüğü sadece mazot. Mazota zam geldi, hala da geliyor, daha da gelecek. Bizim bu işi sürdürebilmemiz için bunu yapmak zorundaydık. Biz de istemiyoruz sürekli zam yapılmasını ama yapacak bir şey yok. Zam yapıldı artık inşallah bundan sonrası herkes için daha iyi olur" diye konuştu.

Bir başka dolmuş şoförü ise "6 bin 500 lira sadece bilyesi. İşçinin yanına yaklaşılmıyor, akaryakıtın yanına yaklaşılmıyor. Sanayide ustaların parçacıların yanına yaklaşılmıyor. Sigortası var, ayrı bir dert. Arızası var, ayrı bir dert, lastiği var, ayrı bir dert. Vatandaş tamam kendini düşünüyor da bizi düşünen hiç yok" ifadelerini kullandı.