Osmaniye Polisinden, Kızılay'ın 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyasına destek verdi

OSMANİYE - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay'ı 'Birbirimize Candan Bağlıyız' sloganıyla yürüttüğü kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Osmaniye Valiliği kompleksinde düzenlenen etkinlikte emniyet personelleri, kan bağışında bulunarak bölgenin kan ihtiyacına katkı sağladılar. İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva'da etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu.

Kan bağışı kampanyasına destek vermenin önemine vurgu yapan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, "Biz birbirimize candan bağlıyız, dünde bağlıydık, bugünde bağlıyız yarında daha çok bağlı olacağız inşallah. Kan bağışı hem kendi sağlığımız için hem de toplum sağlığı için gerekli. Ben buradan bütün arkadaşlarıma özellikle emniyet camiamıza kan bağışında bulunmalarını tavsiyelerde bulunuyorum. Güzel bir etkinlik kim yaptıysa rabbim razı olsun. Hem kan verenlerden hem de burada bu iş için gayret gösterenlerden rabbim razı olsun'dedi.