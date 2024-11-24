Osmaniye Yerfıstığı Festivali\'nde Kadın Girişimcilerin Yaratıcılığı

Yerel

Osmaniye Yerfıstığı Festivali'ne kadın girişimciler damga vurdu

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Osmaniye Yerfıstığı" festivaline kadın girişimciler damga vurdu.

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alan "Osmaniye Yerfıstığı" ürününün daha geniş kitlelere tanıtımı için düzenlenen festivale kadın girişimciler damga vurdu. Osmaniye Atatürk Caddesi'nde kurulan 80 stantta yerlerini alan kadın girişimciler Osmaniye yerfıstığını yöresel lezzetlerin yanı sıra takı ve kozmetik ürünlerde kullanarak yerfıstığının istenildiği zaman kullanım alanlarının artırabileceğini festivale gelen ziyaretçilere gösterdi.

Amaçlarının istenildiği zaman yerfıstığı ile neler yapılacağını insanlara göstermek olduğunu söyleyen Osmaniye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Havva Saçıkara Çetin, "Yıllardır özlemini çektiğimiz Osmaniye Fıstık Festivali'ndeyiz. Bunun için öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Osmaniye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak biz de Osmaniye Fıstık Festivali'nde yerimizi aldık. Biz neler yaptık kadınlar olarak, öncelikle Osmaniye'mizin meşhur sarı burma tatlısı fıstık ile yapılan anne tatlısı adını koyduğumuz fıstık tatlımızı yaptık. Ardından yaprak sarmalarını fıstıklı, ıspanaklı kömbelerimizi, dolmalarımız, tatlılarımızı, baklavalarımızı fıstıklı yaptık. Burada bizim amacımız kadınlarımız bir araya gelsin, güçlensin, ekonomilerine katkı sağlasınlar ve ayakların üzeri dimdik dursunlar için biz bu şekilde çalışmalar yaptık. Fıstığı birden fazla üründe kullanarak ortaya farklı lezzetler çıkardık. Fıstık maketlerini, fıstıktan anahtarlıklar yaptık. Birçok çeşitlerle biz Osmaniye Fıstık Festivali'ne yerimizi alıyoruz. Bizlerin neler yaptığını hepiniz görüp değerlendirmenizi istiyoruz. " diye konuştu.

Devletten aldığı destekle kadın girişimci olarak kozmetik sektöründe yer aldığını söyleyen Gülşen Kurt, "10 yıl öncesinde KOSGEB desteğiyle girişimci olarak, Isparta ürünleri satmaya başladık. Elhamdülillah Sayın İbrahim Çenet başkanımızın hareketi, enerjisi bizi de etkiledi ve böylelikle biz de yer fıstığı kolonyası çıkardık. Çok hoş, güzel, topraktan çıkmış bir fıstık kokusu var, ham bir kokudur. Daha sonrası tamamen çiçeğe döner çok hoş, ferahlatıcı bir kokusu vardır. " dedi.