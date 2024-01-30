Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL\'lik yayın balığı piyangosu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı ve beraberindeki 5 kişi, kilogram fiyatı 250 TL'den satılacak olan 2 metre 20 santim uzunluğa ve 148 kilogram ağırlığa sahip yayın balığını yakalamayı güçlükle başardı.

2 METREDEN UZUN YAYIN BALIĞI YAKALADI

Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı, Yedigöl Barajı'nda 2 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 148 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Dev yayın balığını yakalamayı başaran balıkçı Dağlı, balığı bir süre iş yerinde sergiledi. Vatandaşlar, meraklı gözlerle balığa bakarak bol bol fotoğraf çektirdi.

KİLOSU 250 LİRA

Devasa yayın balığı parçalanarak kilogram fiyatı 250 TL'den satışa sunuldu. Ağı 6 kişi güçlükle çektiklerini ifade eden balıkçı Ali Dağlı, "Ağı akşam saatlerinde serdik sabah gittiğimizde ağ da bir ağırlık hissettik. Ağı çekerken 5-6 kişi zor çektik tekneye balığı canlı olduğu için baya uğraştırdı ama sonunda balığımızı aldık. Bunu vatandaşlarımız parçalayarak kilosunu 250 Türk Lirasından satacağız." ifadelerini kullandı.