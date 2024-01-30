 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan 6 kişi, Yedigöl Barajı'nda 2 metre 20 santim uzunluğunda yayın balığı yakaladı. 148 kilogram ağırlığa sahip yayın balığının kilosunun 250 TL'den satışa çıkarılacağı öğrenildi. İlçe halkı, toplam değeri 37 bin TL olan devasa balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL\'lik yayın balığı piyangosu
30.01.2024 - 16:35,
Abone Ol

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı ve beraberindeki 5 kişi, kilogram fiyatı 250 TL'den satılacak olan 2 metre 20 santim uzunluğa ve 148 kilogram ağırlığa sahip yayın balığını yakalamayı güçlükle başardı.

Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu

2 METREDEN UZUN YAYIN BALIĞI YAKALADI

Düziçi ilçesinde balıkçılık yapan Ali Dağlı, Yedigöl Barajı'nda 2 metre 20 santimetre uzunluğunda ve 148 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı. Dev yayın balığını yakalamayı başaran balıkçı Dağlı, balığı bir süre iş yerinde sergiledi. Vatandaşlar, meraklı gözlerle balığa bakarak bol bol fotoğraf çektirdi.

Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu

KİLOSU 250 LİRA

Devasa yayın balığı parçalanarak kilogram fiyatı 250 TL'den satışa sunuldu. Ağı 6 kişi güçlükle çektiklerini ifade eden balıkçı Ali Dağlı, "Ağı akşam saatlerinde serdik sabah gittiğimizde ağ da bir ağırlık hissettik. Ağı çekerken 5-6 kişi zor çektik tekneye balığı canlı olduğu için baya uğraştırdı ama sonunda balığımızı aldık. Bunu vatandaşlarımız parçalayarak kilosunu 250 Türk Lirasından satacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ali Dağlı, Osmaniye, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu - Son Dakika


16:44
Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40
Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35
Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu

Son Dakika
16:44 Can Atalay kararı öncesi Meclis'te tansiyon yükseldi! Sıraları yumruklayan vekiller divana yürüdü
16:40 Bıçakla çatıya çıktı, boğazını kesmeye çalıştı
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:35 Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu
16:15 Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 17:10:34. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniyeli balıkçıya 37 bin TL'lik yayın balığı piyangosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement