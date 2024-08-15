Osmaniyeli Kıbrıs Gazileri 50 Yıl Sonra Savaştıkları Yerlere Gitti

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(OSMANİYE) - 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaşan Osmaniyeli Kıbrıs gazileri, 50 yıllık uzun bir aradan sonra savaştıkları topraklara gitti.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda savaşan Osmaniyeli Kıbrıs Gazileri, 50 yıllık uzun bir aradan sonra savaştıkları topraklara gitti. Osmaniyeli 15 Kıbrıs Gazisi, Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla, Kıbrıs'a uğurlandı. Uğurlama törenine Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile kurum yöneticileri katıldı.

Osmaniye Valisi Dr. Erinç Yılmaz şunları söyledi:

"Gazilerimizi birazdan Kıbrıs'a uğurlayacağız. Kendileri ile gurur duyuyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Çok anlamlı güzel bir program olacak. Bu programın gerçekleşmesini gazilerimiz heyecanla karşılıyorlar. Ben kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlısıyla gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Kendileriyle her zaman gurur duyuyoruz. Şanlı gazilerimizin her zaman yanındayız. Bu gün de bir arada olmaktan çok mutluyuz. Allah yollarını açık etsin."

"50 yıl sonra tekrar gidiyoruz"

50 yıl aradan sonra savaştıkları yerleri tekrar görecekleri için çok mutlu olduklarını belirten Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Mutlu; "Bize bu imkanı sağlayan ve gitmemize vesile olan Sayın Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz'a, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sayın Tolga Nacar'a ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladıkları için onların sayesinde savaştığımız yerleri gidip göreceğiz. Sağ olsunlar var olsunlar" dedi.