Osmaniyeli Komedyenlerden \'Gassal\'a Yanıt Veren \'Tellak\' Skeci

Yerel

Osmaniye'de sosyal medyada içerikler üreten Muammer Köksal ve Süleyman Kurt'un son günlerin popüler dizisi "Gassal" dizisine atıfta bulunarak çektikleri "Tellak" skeci büyük beğeni topladı.

Osmaniye'de açtıkları "NoContextOsmaniye" sosyal medya sayfasında gündemdeki konular, filmler ve dizilere atıfta bulunarak yaptıkları mizahla insanların yüzünü güldüren Muammer Köksal ve Süleyman Kurt son günlerin popüler dizisi "Gassal" dizisine atıfta bulunarak çektikleri "Tellak" skeciyle büyük beğeni topladı. "Ölüyü yıkamak kolay, gel de diriyi yıka" sloganıyla hazırlanan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu. Daha önce yaptıkları İnci Taneleri dizisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu taklitleriyle Türkiye çapında ses getiren Köksal ve Kurt, "Amacımız deprem bölgesindeki insanların yüzünde tebessüm oluşturmak" dedi.

Bu yola çıkarken amaçlarının insanların yüzünde tebessüm bırakma olduğunu ve bunu başardıklarını söyleyen Süleyman Kurt, "Deprem bölgesindeki insanlara moral olmak için bu videoları çekiyorduk. En sonunda 'Gassal'a karşı bir 'Tellak'ı çektik. Osmaniye'de bayağı bir ses getirdi videomuz. Umarım insanların yüzünde bir nebze olsun gülümseme, tebessüm bırakmışızdır. Tek amacımız buydu zaten bıraktığımız tebessüm bizim için en önemli nokta oluyor. İnsanlar burada artık gülmeyi unutmuşlardı. Deprem bölgesinde biz hedefimize ulaştığımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Deprem bölgesi büyük bir cenaze evi, eğlenemiyoruz ama gülmeyi biliyoruz"

Daha önce birçok filmde ve tiyatro oyununda rol aldığını ama şu anki amacının deprem bölgesinde insanların yüzünü güldürmek olduğunu söyleyen Muammer Köksal ise "Ben Osmaniye'de avukatlık yapıyorum sivil hayatımda. Süleyman abinin dediği gibi deprem bölgesinde yaşadığımız için ilk önce deprem bölgesindeki insanlara moral olsun diye bu işe kalkışmıştık. Kendi aramızda eğlendiğimiz videoları çekiyoruz. Daha sonra bu videolar, benim İnci Taneleri skecimden sonra biraz patlamaya başladı. Oradan Ekrem İmamoğlu tiplememden sonra da aldı başını gitti diyebilirim. Şimdi de Osmaniyeli olarak bütün hemşehrilerimizle birlikte gülüyoruz. Ne yaparsa birlikte yapıyoruz. Onların talebiyle, daha doğrusu onların güldüğü şeylere yöneliyoruz. Biz de eğleniyoruz, onlar da eğleniyor. Deprem bölgesi olarak burası büyük bir cenaze evi, bu 11 il kocaman bir cenaze evi diyebilirim, bu cenaze evinde pek eğlenemiyoruz ama herkes gibi gülmesini biliyoruz en azından. Daha önce 'Hep Yek' serilerinde, 'Cinsi Bozuk' filmlerinde oynadım. Çocukluğumdan beri tiyatro yapıyorum zaten. Daha çok şimdi senaryo yazıp kendimiz oynamayı tercih ediyoruz" dedi. - OSMANİYE