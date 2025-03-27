Osmanlı geleneği Ümraniye\'de yaşatıldı

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Müftülüğü ve Ümraniye Kaymakamlığı iş birliğiyle, Osmanlı döneminden gelen "Kadir Alayı" geleneği yeniden canlandırıldı. Bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi' gününde, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, aynı zamanda "1001 Hatim" geleneği de yaşatıldı.

Osmanlı döneminde padişahların mehteran eşliğinde halkla birlikte camilere gitmesiyle bilinen bu gelenek, Ümraniye'de hafızların dualarıyla yeniden canlandırıldı. Kadir Alayı 1001 Hatim programı çerçevesinde ise otuz kız hafız ve otuz erkek hafız, belediye tarafından tahsis edilen araçlara binerek şehrin farklı noktalarında hatimler indirerek manevi atmosferi pekiştirdi. Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ümraniye İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik'in de katıldığı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik ve manevi değerlerin önemi vurgulandı.

"Bu değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur"

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ramazan'ın bereketiyle eriştiğimiz bu günlerin sonunda, bayramı da hep birlikte idrak etmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Ancak ne yazık ki Gazze'de İsrail'in kardeşlerimize uyguladığı zulüm devam ediyor. Bu yüzden bayramı buruk bir gönülle karşılayacağız. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, kardeşliğimizi muhafaza etsin. Türkiye, tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek din anlayışıyla kıyamete kadar varlığını sürdürecektir inşallah. Bunun için gençlerimize değer vermeli, büyüklerimize saygı göstermeli, anne babamıza sahip çıkmalı, yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine destek olmalıyız. Hastaları, hastanede ya da evlerinde ziyaret etmeyi ihmal etmemeliyiz. Bu değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur" dedi. - İSTANBUL