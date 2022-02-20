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ÖSYM Başkanı Aygün'den "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" paylaşımı - Son Dakika

ÖSYM Başkanı Aygün'den "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" paylaşımı

20.02.2022 13:04
ÖSYM Başkanı Aygün'den "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" paylaşımı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Hali Aygün, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu andığı sosyal medya paylaşımında, "7 yıl önce bugün Ege Üniversitesi'nde eğitimine devam ederken hain teröristlerin kalleş saldırısı sonucu şehit olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu

kardeşimizi şehadetinin yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi, Şehit, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ÖSYM Başkanı Aygün'den 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' paylaşımı - Son Dakika


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