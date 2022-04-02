Otizmle mücadelede yüzler gülüyor - Son Dakika
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Otizmle mücadelede yüzler gülüyor

02.04.2022 15:39

Otizmle mücadelede yüzler gülüyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla hazırladığı programda, otizmli çocuklar hem sosyalleşme hem de spor yapma imkanı buldu.

Otizmle mücadelede yüzler gülüyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla hazırladığı programda, otizmli çocuklar hem sosyalleşme hem de spor yapma imkanı buldu.

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen grup olan otizmli çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Dünya Otizm Farkındalık Günü' münasebetiyle hazırlanan programda, hem enerjileri attı hem de doyasıya eğlendi. Merinos Parkı'nda buluşan engelli bireyler ve aileleri, kendileri için özel olarak oluşturulan alanlarda eğlenceli vakit geçirdi. Açık hava etkinleri, atölye çalışmaları, spor parkında yapılan aktivitelerle keyifli vakit geçiren çocuklar, kitap ayracı, taş boyama, geri dönüşüm, rüzgar gülü ve arkadaş bilekliği atölyelerinde el becerilerini de geliştirme imkanı buldu. Engelliler Şube Müdürlüğü 'Müziğin Rengi Mavi Korosu' ve 'Bizim Gençler Ritim Grubu' ise sahne gösterileriyle otizmli çocuklara ve ailelerine mutlu anlar yaşattı.

Programda otizmli çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi'nin hayatın her alanında insanlara hizmet etmek için çaba sarf ettiğini söyledi. Toplumun her kesiminden insana dokunmak için farklı etkinlikler yapıldığını belirten Yıldız, "Toplumun daha huzur içerisinde yaşayabilmesi için bütün imkanları seferber ediyoruz. Etkinliği düzenleyenlere, katılan ailelere ve çocuklara teşekkür ediyorum. Otizmli çocuklar birer melektir. Aileleri büyük bir özveriyle onlara bakıyor. 'Cennet anaların ayakları altındadır' sözünüzün tam karşılığısınız" dedi.

Programa katılan aileler ise, çocuklarının çok keyifli vakit geçirdiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Çocuklarının evde durmaktan sıkıldığını, bu tür aktivitelerin enerjilerini atmaları için büyük fırsat olduğunu dile getiren aileler, çocuklarını mutlu görmenin anlatılamaz bir tarif olduğunu söyledi.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otizmle mücadelede yüzler gülüyor - Son Dakika


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