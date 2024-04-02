Otizmli Berkay Çenesiz, resim ve sporla hayata tutunuyor

Kırıkkale'de yaşayan üniversite öğrencisi otizmli Berkay Çenesiz, resim ve spor yaparak hayata tutunmayı başardı.
Kırıkkale'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" etkinlikleri çerçevesinde "spor ve resim yapmanın otizm üzerinde olumlu etkileri" paneli düzenlendi. Üniversitede gerçekleştirilen panele, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, öğretim görevlisi Selda Pehlivanlı Akgün ve otizmli Berkay'ın babası Hasan Çenesiz, konuşmacı olarak katıldı.
Üniversite öğrencileri ve öğretim görevlileri ve ailelerinde katılım sağladığı panelde konuşan Çenesiz, "Engelleri Sporla Aşacağız" projesi sayesinde otizmli çocuğunun spor yapmayı öğrendiğini söyledi.
Katılımcılara sporun öneminden bahseden Çenesiz, "Araştırdık dedik ki 'Bu otizmin çözümü ne? Nasıl iyileşir? Ne yapabilir?' Dediler ki; 'Otizm ilaçla hiçbir zaman iyileşecek bir şey değil, otizm ancak eğitimle iyileşecek bir şey.' Bir proje başlattılar; 'Engelleri Sporla Aşacağız.' Biz bu projeye dahil olduğumuzda Berkay yürümesini bilmiyordu. Berkay top ile oynamasını bilmiyordu. Çünkü daha önce hiç sahaya inmedi, oynamadı. Burada Sayın müdürüme ve hocalarıma minnetlerimi sunmak istiyor, teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Güneş, panelde yaptığı açıklamada, "Hocalarımızın gayreti inanılmaz bir şekilde bizden çok daha fazla övgüyü bizden çok daha fazla sevabı bizden çok daha fazla ailelerin minnettarını hak ediyor teşekkür ediyorum" dedi.
Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Berkay Çenesiz (21), İHA muhabirine yaptığı açıklamada, aşkla, canla, başla spor ve resim yapmanın güzel olduğunu söyledi.
Resim yapmanın kendisine çok iyi geldiğini anlatan Çenesiz, "Resim yapmayı çok seviyor. Çok iyi geldi bana resim. Koleksiyon resimleri, forma resimleri, kart resimleri, tabak resimleri, tarih, oyun, poster, birçok resimler var. Milli takım formları, kulüp formaları, görmek beni duygulandırıyor" ifadesini kullandı.
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Selda Pehlivanlı Akgün, resimle Berkay'ın sosyalleşmesini sağladıklarını ifade ederek, arkadaşlarıyla da resim sayesinde iletişim kurduğunu kaydetti.
Öğretim görevlisi Akgün, "Resim alanlarına teşvik ederek sadece spor kartlarıyla değil başka alanlarla ilgili resimler yapmasını da sağladık. Sözel anlatımla resmi bir arada kullanarak sosyalleşmesini sağladık. Berkay diğer arkadaşlarıyla resimleri ile ilgili konuşmaya başladı. Sosyal iletişimini sağlamış oldu. Dikkatini toplamaya başladı. Arkadaşlarıyla konuşuyor" şeklinde konuştu.
Sosyal iletişim için resmin önemli olduğunu vurgulayan Akgün, "Şu an burada 'Berkay Çenesiz resim sergisi' açtık. Berkay başladığı dönemden bu zamana kadar da çok büyük gelişim kat etti. Tüm ailelere diyoruz ki çocuklarınızı resim yapmaya spor yaptırmaya teşvik edin. Berkay rol modeldir" dedi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığı Milli Takım Antrenörü Sevda Kalkan da "Berkay ağır otizmli. Normalde tek başına hareket edemeyen bir bireydi. 2017 yılından itibaren şu anki durumuna baktığımız zaman arkadaşlarıyla birlikte liseyi bitirip üniversite sınavında başarı gösterdi. Türkiye şampiyonasında da çeşitli dallarda birincilik ve ikincilikleri var" değerlendirmesini yaptı.
Panelin ardından otizmli Berkay Çenesiz, kendisinin yaptığı resimleri açtığı sergide katılımcıların beğenisine sundu. Otizmli Berkay'ın resmettiği yerli ve milli otomobil Togg, Marmaray, İstanbul'un Fethi, Millet Kütüphanesi gibi eserler de dikkat çekti. - KIRIKKALE
Son Dakika › Yerel › Otizmli Berkay Çenesiz, resim ve sporla hayata tutunuyor - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Didim'de Ata Tohumlarından üretilen binlerce fidenin dağıtımını yaptıktan sonra Didim Pazarı'nı ziyaret etti. Çerçioğlu, yerel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Oltu'da Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Nazım Koşar'a tam destek verdi. Destici, Oltu'da yapılan ziyaretin ardından konvoy eşliğinde ilçe merkezinde gezi yaparak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Seçim koordinasyon merkezinde konuşan Koşar, Oltu'nun ekonomik ve sosyal yönden daha güçlü bir geleceğe kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, bakanların yerel seçimler için üniversitelerde propaganda yapmasını eleştirdi ve bilim yuvalarının siyasi propaganda yeri olmadığını belirtti.
Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan proje, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen poster yarışmasında ikincilik ödülü kazandı. Proje, engellilerin şehir içinde sorun yaşamadan gezebilecekleri rotaları gösteren ve karşılaştıkları sorunları ilgili birimlere iletmelerini sağlayan bir mobil uygulama olarak tasarlandı. Proje danışmanı, projenin tüm engellilerin sosyal hayatını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti. Mobil uygulama, engellilerin fotoğraf çekerek ve açıklama ekleyerek sorunlu alanları işaretlemelerini ve yerel yönetimlerden çözüm beklemelerini sağlayacak. Proje, Gümüşhane'nin engebeli yapısı nedeniyle engellilerin ulaşımında yaşanan aksaklıkları gidermeyi hedefliyor.
Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sinop'ta değişimin adının 31 Mart yerel seçimlerinde Yakup Üçüncüoğlu olacağını belirtti. AK Parti Sinop İl Başkanlığı iftar programında konuşan Üçüncüoğlu, Sinop'u AK belediyecilikle buluşturacaklarını söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Teşkilatı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından düzenlenen iftar programlarına katıldı. Başkan Aktaş, Cumhur İttifakı'nı destekleyerek Türkiye'nin milli bir duruş sergilediğini belirtti. Ayrıca, Ahıskalı hemşerilerin sorunlarının çözümü için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Bozbey, Yeniceköy Mahallesi'ne kapalı pazar yeri sözü verirken, Uludağ'daki suyun da önce Bursalıların hakkı olduğunu savundu.
CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul’daki Kürt oylarının Ekrem İmamoğlu’na yöneleceğini söyledi. Elçi, ”Seçim bölgem olan İstanbul üçüncü bölgede temas kurduğum kişilerden yola çıkarak değerlendirme yapmak isterim. Ekrem İmamoğlu’na Kürt seçmen nezdinde tahminlerin üzerinde bir teveccüh var. Bu teveccühün pekiştirilmesi, muhalefetin güçlenmesi açısından elzemdir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitingi öncesi alanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu, ''Temmuz ayında emekliler için yeni adımlar atılacak'' dedi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamalarına cevap verdi. Dağ, seçim yaklaştıkça Özel'in sevgisinin artacağını belirtti.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur şehrinde, dünyanın en uzun kara rüzgar türbini kanatlarının ilk seti başarıyla üretildi. Kanatlar, rüzgar enerjisi üretim kapasitesini ve verimliliğini artıracak şekilde büyük megavat rüzgar türbini ünitelerine monte edilecek. Yeni kanatlar, güvenilirlik ve mukavemet açısından üretim malzemelerinin sınırlarını zorlayan ve modern üretim teknolojisinde yenilikçiliği teşvik eden mükemmel bir sağlamlık ve dayanıklılık sergiliyor.
Aydın'da siyasilerin görüşlerinde eskiden ölünceye kadar sapma olmazken son yıllarda parti değiştirmek adeta moda oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde halkın karşısına belediye başkan adayı olarak çıkan isimler arasında genç yaşına rağmen en çok parti değiştiren isim ise Kuşadası'nın İYİ Parti'li Belediye Başkan Adayı Behcet Alp oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?