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Otizmli Çocuk Hemsball ile Mücadelesini Zaferle Tamamladı - Son Dakika
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Otizmli Çocuk Hemsball ile Mücadelesini Zaferle Tamamladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki otizmli Berat Bartik, annesiyle birlikte başladığı hemsball sayesinde otizmi yenerek mücadelesini zaferle tamamladı. Hemsball, Berat'ın odaklanma süresini artırarak dikkatini toplamasına yardımcı oldu ve matematik alanında büyük gelişmeler kaydetmesini sağladı. Otizmli çocukların hayatına sporun olumlu etkileri bir kez daha ortaya çıkarken, anne Bartik, hemsballun hayatlarına güneş gibi doğduğunu belirtti.

Otizmli Çocuk Hemsball ile Mücadelesini Zaferle Tamamladı
03.01.2024 - 11:26,  Güncelleme: 11:58
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki otizmli Berat Bartik, en büyük destekçisi annesiyle birlikte başladığı hemsball sayesinde otizmi yenerek, mücadelesini zaferle tamamladı.

Henüz 1,5 yaşında bebekken otizm teşhisi konulan Berat Bartik, hayata hemsball ile tutundu. Annesi Funda Öziş Bartik'in desteğiyle birlikte 9 yıl süren mücadelede hemsball, Berat'ın odaklanma süresini artırarak dikkatini toplamasına yardımcı oldu. 6 yaşında tanıştığı spor sayesinde, matematik alanında da büyük gelişmeler kaydeden Berat'ın hayatına, hemsballun getirdiği olumlu değişim, umut verici bir öyküye dönüştü. Otizmli çocukların hayatına sporun olumlu etkileri bir kez daha ortaya çıkarken, anne Bartik, hemsballun hayatlarına güneş gibi doğduğunu söyledi.

Devam eden 9 yıllık mücadele sonunda oğlunun otizmi yendiğini ifade eden Anne Funda Öziş Bartik; "Biz ilk otizmle tanıştığımızda Berat, 1,5 yaşındaydı ama doktorlar çok arada kalmıştı. Otizm olabilir veya olmayabilir diye. En sonunda otizm kararı kılındı. Daha önce Berat, çok odaklanamıyordu, dikkati çok dağınıktı ama hemsball ile tanıştıktan sonra odaklanma süremiz, dikkatimiz toparlandı. Biz 6 yaşında hemsball ile tanıştık ve sonrasında her geçen gün daha da bize katkı sağladığını gördük. Özellikle matematik alanında bize çok katkı sağladı. Biz, otizmi geride bıraktıysak, bunun belkide en büyük zincirlerinden biri de hemsballun olmasıydı. Eğer otizmi geride bırakıp normal hayatımıza başladıysak, bu, hemsball sayesinde diyebiliriz. Berat, hiç konuşmuyordu. Sadece göz temasıyla ilerleyebiliyorduk ama hemsball ve doğru eğitimle bugünlere geldik. Konuşmamız gayet iyi. Biz de otizm geride kaldı ve şu an daha da ilerledik. Artısını gördük. Bütün otizmli annemlerimize, ebeveynlerimize tavsiye ediyorum. İlk başlarda ben olmaz diye düşünmüştüm ama çok etkisini gördüm. İyi ki hemsball. Güneş gibi doğdu hayatımıza" dedi.

"Bana çok katkı sağladı"

Hemsballu çok sevdiğini ifade eden Berat Bartik ise "Şimdi sürecin başlarında o kadar iyi değildim ama çok iyi geliştim. Bir kaç hafta gelmediğim zaman kötü olmaya başlamıştım ve bir türlü çözememiştim. Ama Kasım itibariyle güzel başladım ve iyi oynuyorum. Ama dengede durma kısmım çok artmadı. Dengede duramıyorum hala. Bunu da ilerleyen zamanlarda çözeceğimi düşünüyorum. Hemsball bana çok katkı sağladı" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Efeler, Otizm, Aydın, Yerel, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

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