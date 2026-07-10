Büyükşehir'in Otizm Destek Merkezleri'nde ilk ders doğa sevgisi - Son Dakika
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Büyükşehir'in Otizm Destek Merkezleri'nde ilk ders doğa sevgisi

Büyükşehir\'in Otizm Destek Merkezleri\'nde ilk ders doğa sevgisi
10.07.2026 09:33  Güncelleme: 09:34
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Otizm Destek Merkezleri öğrencileri, 'Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor' etkinliği kapsamında diktiği fideleri hasat etti. Proje, öğrencilerin doğayla bağ kurmasını ve üretim süreçlerini öğrenmesini sağladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Otizm Destek Merkezleri öğrencilerinin, "Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor" etkinliği kapsamında dikimini gerçekleştirdiği fideler yetişti.

Otizm Destek Merkezleri öğrencilerinin kendi elleriyle toprakla buluşturduğu, düzenli olarak bakımlarını yaptığı Ata Tohumları'ndan üretilen fideler, yine öğrenciler tarafından hasat edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yerel tarımsal değerleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirdiği Ata Tohumları projesi kapsamında elde edilen tohumlardan üretilen fideler, öğrencilerin doğayla bağ kurmasına ve üretim süreçlerini uygulamalı olarak öğrenmesine katkı sağladı. Toprağın hazırlanmasından fide dikimine, sulamadan hasada kadar tüm aşamalarda aktif rol alan öğrenciler, hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim yaşadı.

Uygulamalı etkinlik ile öğrencilerin motor becerilerinin, el-göz koordinasyonlarının, sorumluluk bilincinin ve sosyal etkileşimlerinin desteklenmesi amaçlandı, üretmenin ve emek vermenin değeri de çocuklara deneyimleyerek aktarıldı.

Otizm Destek Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin aileleri, çocuklarının gelişimine katkı sunan projeleri hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükşehir'in Otizm Destek Merkezleri'nde ilk ders doğa sevgisi - Son Dakika

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