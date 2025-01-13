Otizmli Sanatçı Ege Bolat'ın 'Nazik Kübizm' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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Otizmli Sanatçı Ege Bolat'ın 'Nazik Kübizm' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Otizmli Sanatçı Ege Bolat\'ın \'Nazik Kübizm\' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Eskişehir'de 10 yaşındaki otizmli sanatçı Ege Bolat'ın eserlerinden oluşan 'Nazik Kübizm' sergisi, duyguların ve sanatsal yeteneklerin anlatıldığı bir farkındalık etkinliği olarak açıldı. Ege'nin resim yolculuğu, sanatın iyileştirici gücünü gözler önüne serdi.

13.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:34
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Eskişehir'de, 10 yaşındaki otizmli sanatçı Ege Bolat'ın özgün eserlerinden oluşan 'Nazik Kübizm' sergisi, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda sanatseverlerle bir araya geldi.

'Nazik Kübizm' sergisinde, Ege Bolat'ın birbirinden farklı tekniklerle oluşturduğu özgün eserler yer aldı. Kübizm tekniğini kendi özgün tarzıyla harmanlayan Bolat, eserlerindeki renklerin ve şekillerin oluşturduğu uyumla dikkat çekti. Bu sergi otizmli bireylerin doğru yönlendirme ile sanatsal yeteneklerini gözler önüne sererek bir farkındalık oluşturdu. Bolat'ın resim öğretmeni Sevdiye Cerrahoğlu, Ege'nin davranış bozukluklarını sanat sayesinde aştığını belirtti.

"Nazik Kübizm yapıyorum demeye başladı"

Ege'ye kriz anlarında 'Nazik olur musun?' demesiyle birlikte Nazik Kübizm'in ortaya çıktığını belirten Sevdiye Cerrahoğlu, "Ege ile Elif Tuğçe Şen sayesinde çalıştım. Onun sayesinde egeyle biz bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta da resim yapmaya başladık. Ege 10 yaşında otizm spektrum bozukluğu var. Davranış problemi çok fazlaydı ve bizim bir araç bulmamız gerekiyordu. Sanat bize en iyi araç oldu. Ege; kendi dilini, akımlarını, çizgi ve renklerini oluşturdu. Ege çeşitli yönlendirmeler sayesinde kendini daha açıkça ifade etmeye başladı. Bazen kriz anları ya da çok fazla gülme anları oluyordu, o anlarda Ege'ye 'Nazik olur musun' derdim. Ege akımları öğrendikçe belirli bir zaman sonra Nazik Kübizm yapıyorum demeye başladı ve serginin çıkış noktası bu oldu" dedi.

"Özel veya değil aslında her çocuğun bir yolu var"

Her çocuğun bir yolu olduğunu ve önemli olanın o yolu keşfedip rehberlik etmek olduğunu dile getiren Cerrahoğlu, "Ege resim yapmaya başladıkça resimlerini evde sergilemeye başladı ve öte yandan resim yarışmalarında ödüller aldı. Eserlerini insanlara göstermeyi çok istiyordu. Tepebaşı Belediyesi de sağ olsun bu imkanı sağladılar, biz de bu sergiyi açtık. Özel veya değil aslında her çocuğun bir yolu var. Önemli olan bu yolu onlara sunabilmektir, rehberlik ederek doğruya yönlendirebilmektir. Ege de bu yolda çok güzel bir şekilde ilerledi. Her çocuğun bir yolu var önemli olan onu keşfetmektir. Resim yapmaya başlamadan önce davranış problemlerini sert bir şekilde ifade ediyordu, artık öfkemizi de sevincimizi de üzüntümüzü de resim yaparak aktarıyoruz" diye konuştu.

"Ege, resme başladığından beri çok değişti"

Ege Bolat'ın annesi Yasemin Bolat çok güzel duygular yaşadığını vurgulayarak, "Aslında spor dersi alırken oraya bir resim hocası gelmesiyle bizim yollarımız kesişti. Ege'nin el ve göz koordinasyonu gelişsin, hadi resme başlasın derken birdenbire egenin akımlara olan ilgisini fark ettik. Resim hocamızın da ilgisiyle beraber bu yöne doğru bir başlangıç yaptık. Ege resme başladığından beri çok değişti. Kendini daha iyi ifade ediyor. Öfkelendiği zaman bir şeyler çiziyor. Kendini anlatmaya çalışıyor. Resim hepimize iyi geldi bu anlamda. Bizim için bu çok üst seviyede bir şey, böyle bir şeyi tahmin edemezdim. Duygularım karman çorman, ne söyleyeceğimi de bilemiyorum bu konu hakkında. İnanılmaz güzel bir duygu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Ege hangi alanda ilerlerse ilerlesin her daim yanında olacağını belirten Yasemin Bolat, "Ege resme başladıktan sonra duygularını daha çok kontrol etmeye başladı. Öfkesini de mutluluğunu da resme aktarmaya başladı. Bu onun iç dünyasına, bizim ev hayatımıza ve derslerine yansıdı. Bu anlamda çok iyi oldu. İleride nasıl olur bilmiyorum, belki diğer akımlara devam eder. Belki de resim yapmayı bırakıp yüzmek isteyebilir. Bambaşka şeylere de yönelebilir. Ege ne konuda ilerlerse biz her daim ailesi ve öğretmenleri olarak yanında olacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Otizmli Sanatçı Ege Bolat'ın 'Nazik Kübizm' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

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