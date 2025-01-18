Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonu Oldu

Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonu Oldu

Pendik Belediyesi'nin otizmli sporcusu Yusuf Eymen Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda bireysel ve takım kategorilerinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Otalı, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek.

18.01.2025 11:33  Güncelleme: 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Belediyesi Otizmli sporcularından Yusuf Eymen Otalı, örnek bir başarıya imza attı. Engellerini aşan Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım kategorilerinde altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Otalı, Antalya'da düzenlenecek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi ve Pendik'i temsil edecek.

Pendik Belediyesi'nin gurur kaynağı otizmli sporcusu Yusuf Eymen Otalı, azmi ve disipliniyle örnek bir başarıya imza attı.

12-13 Ocak 2025 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası'nda hem bireysel hem de takım kategorilerinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Otizmli genç büyük başarısıyla diğer sporculara örnek oldu. Azmi ve disipliniyle engelleri aşan Otalı, büyük başarısıyla hem Pendik'i hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Otizmli genç Yusuf Eymen Otalı bu başarıyla 8-16 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya'da yapılacak uluslararası müsabakalarda milli formayı terleterek hem Türkiye'yi hem de Pendik'i temsil edecek.

"Azim ve destekle gelen şampiyonluk"

Pendik Belediyesi Antrenörü Faruk Milli, Otizmli Yusuf Eymen Otalı'nın şampiyonluğa giden giden yolculuğunu şöyle anlattı: "Otizmli Yusuf'un tekvandoya olan özel yeteneğini keşfederek çalışmalara başladık. İlk önce gruplar halinde çalışmalara başladık, daha sonra bireysel olarak devam ettik. Bu süreçte kar kış demeden antrenmanlarımızı aksatmadık. Bizlere böyle spor tesisleri yaparak imkan sağlayan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize inandılar ve destek verdiler. Ankara'da yapılan Paralimpik Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda Yusuf hem ferdi hem de takım kategorilerinde büyük bir başarı göstererek altın madalya kazandı. Önümüzdeki günlerde milli takım formasıyla Antalya'da düzenlenecek uluslararası müsabakalara katılarak hem ülkemizi hem de Pendik'i temsil edecek" diye konuştu.

"Şampiyon olduğum için çok mutluyum"

Otizmli şampiyon sporcu Yusuf Eymen Otalı, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "2022 yılında tekvandoya başladığımda Faruk hocamla tanıştım. Başlangıç seviyesinden itibaren onunla çalıştım. Belediye Başkanımız Ahmet Çin, spor salonları yaparak benim ve diğer çocukların tekvando yapabilmesini sağladı. Faruk hocama çok teşekkür ediyorum; onun desteği sayesinde şampiyon oldum ve birincilik madalyasını aldım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum." dedi.

"Hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu"

Yusuf Eymen Otalı'nın babası Zafer Canan Otalı, süreci şöyle anlattı: "Biz tekvando sürecine üç yıl önce başladık. Faruk Milli hocamız, otizmli çocuğum Yusuf Eymen'in yeteneklerini keşfederek tekvandoda ilerlemesini sağladı. Hocamızın özel çocuğumla ilgilenmesi bizi çok mutlu etti ve bu başarıya ulaştırdı. Çocuğum Türkiye şampiyonu oldu. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Çin'e bizlere verdiği destek ve sağladığı imkanlar için çok teşekkür ederim. Hocamızın desteğiyle bundan sonraki hedefimiz Allah'ın izniyle olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Engelliler, Türkiye, Pendik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze’deki ateşkese ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkese ilk yorum
14:23 Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı Ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
17:51 Togg 2025 model fiyatları belli oldu Togg 2025 model fiyatları belli oldu
17:42 Sevilen dizide flaş ayrılık Başrol oyuncusu veda ediyor Sevilen dizide flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda ediyor
17:35 Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
17:22 Akın akın koştular Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
17:10 Altında yeni seviye Eski fiyatların hepsini unutun Altında yeni seviye! Eski fiyatların hepsini unutun
17:07 Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz Özgür Özel: Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz
16:55 Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella’nın A Milli Takım defteri kapanabilir Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 15:22:27. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli Sporcu Yusuf Eymen Otalı, Türkiye Para Tekvando Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.