Otlukbeli\'nde İftar Programı Düzenlendi

Otlukbeli'nde şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Otlukbeli Kaymakamlığı ve Otlukbeli Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen programa il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda şehit yakınları, gaziler ile öksüz ve yetimler onuruna iftar verildi. Katılımcılar, ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluşarak birlikte dua etti.

Programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de şükran duyguları ifade edildi. - ERZİNCAN