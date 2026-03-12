Otlukbeli'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Otlukbeli'nde İftar Programı Düzenlendi

Otlukbeli\'nde İftar Programı Düzenlendi
12.03.2026 08:05  Güncelleme: 08:07
Otlukbeli'nde şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Otlukbeli'nde şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Otlukbeli Kaymakamlığı ve Otlukbeli Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen programa il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda şehit yakınları, gaziler ile öksüz ve yetimler onuruna iftar verildi. Katılımcılar, ramazan ayının manevi atmosferinde aynı sofrada buluşarak birlikte dua etti.

Programda, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler rahmet ve minnetle anılırken, gazilere de şükran duyguları ifade edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Otlukbeli'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Otlukbeli'nde İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
