Oto sanayi esnafı hem usta hem çırak - Son Dakika
Üye Girişi

Oto sanayi esnafı hem usta hem çırak

29.06.2022 10:18
Oto sanayi esnafı hem usta hem çırak

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 3. Oto Sanayi Sitesindeki ustalar, yetiştirecek çırak bulamıyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 3. Oto Sanayi Sitesindeki ustalar, yetiştirecek çırak bulamıyor. Yeni neslin sanayi ortamına oldukça uzak olduğunu söyleyen ustalar, gelecek yıllarda usta sayısının da azalmasıyla beraber mesleki olarak sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi. Sanayi ortamında maddi kazancın da iyi olduğunu belirten ustalar, "İş çok; ama çalışmak isteyen yok" vurgusu yaptı.

Otomotiv sanayilerindeki tamirciler, genellikle küçük yaşlarda aileleri tarafından ustanın yanına çırak olarak verilerek mesleği öğrenmeleriyle ve ustalaşmalarıyla biliniyor. Ancak okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarında bir ustanın yanına verilen çırakların sayısı, yıllar geçtikçe azalmaya hatta tükenmeye başladı. Çırak sayısının azalmasıyla birlikte, sanayilerdeki dükkanlarda yetişmeye aday usta sayısı da azaldı. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde de yetiştirecek çırak bulamayan ustalar, gelecek yıllarda mesleki açıdan sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

"En son yetiştirdiğim elemanım şu an 30 yaşlarında"

27 yıldır sanayi esnaflığı yapan Aykut Yıldırım, 10 seneyi aşkın bir süredir çırak yetiştiremediklerini belirterek, "En son yetiştirdiğim elemanım şu an 30 yaşlarında. Ondan sonraki nesilde herhangi bir şey yok. 2 oğlumu 2 de yeğenimi hayat şartlarını öğrensinler diye buraya getiriyorum. Kazançla alakalı bir şey de değil bu. Çocuktan kazanç beklemezsin, bunun amacı buradaki koşulları görmesi ve meslek öğrenmesidir. Maddi anlamda da esnaf hakkını, hatta fazlasını verir. Kalfa ayarında bir eleman bin 250 TL-bin 500 TL civarında haftalık alır. Aylığa vurulduğu zaman asgari ücretin üzerine çıkıyor. Usta maaşını söylemiyorum bile. Zaten usta da bulunmuyor" dedi.

"Zor olduğu için yeni nesil çocuklar bu işte çalışmak istemiyor"

48 yıllık torna ustası Mehmet Ümütdar ise sanayinin ve torna sektörünün ölümsüz mesleklerden biri olduğunu dikkat çekerek, "Maddi imkan olarak da kazancı çok yüksek bir meslektir; ancak yapan, çalışan yok. Bu iş hem pis, hem de zor. Zor olduğu için yeni nesil çocuklar bu işte çalışmak istemiyor. Farklı sektörlere eğiliyorlar; ama onlarda da başarılı olurlarsa oluyorlar, olamazlarsa işsiz kalıyorlar. İş çok; ama çalışmak isteyen yok. İş seçenler çok. 'Masa başı olsun, bedenen az hareket edeyim, çok para kazanayım' gibi düşünüyorlar; ama öyle bir dünya yok. Burada en küçük çocuk olsa bile asgari ücret alır, sigortası ve yemeği olur. Yetişmiş biri usta olmasa dahi en kötü haftalık 2 bin TL alır. Ayda 8 bin TL yapar ama çalışan yok" diye konuştu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Brüksel'de 'İzmir Evi' Açıldı Brüksel'de 'İzmir Evi' Açıldı Başkan Soyer, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Üyeleriyle Bir Araya Geldi: 'Dayanışmayı ve İş Birliğini Arttırmalıyız' Başkan Soyer, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Üyeleriyle Bir Araya Geldi: 'Dayanışmayı ve İş Birliğini Arttırmalıyız'
Kaynak: İHA

İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oto sanayi esnafı hem usta hem çırak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:09 Ayşegül'e tecavüz etmeye yeltenip öldüren Afgan uyruklu katilden kan donduran sözler: Ayşegül'ü beğendim ve arkadan yaklaşıp boğazını sıktım
10:07 Galatasaray'dan yeni transfer hamlesi! Yıldız oyuncuyla prensip anlaşması sağlandı
09:54 Asgari ücret ne kadar zamlanacak? Merakla beklenen toplantı bugün, işte masadaki formül ve rakamlar
09:49 Kokuyu alan bölge halkı polisi aradı! Kum dolu çuvalın içinde ceset bulundu
09:48 3600 ek gösterge, öğrenci affı ve emekli aylığı düzenlemesini içeren torba kanun teklifi TBMM'ye sunuldu
09:46 Katalogla müşteri bulan fuhuş çetesine baskın: 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı
09:46 Eşiyle barışmaya giden koca, çıkan tartışmada hem karısını hem de oğlunu öldürdü
09:45 Erdoğan'ın, Meclis'e yaptığı çağrının ardından 40 bin liralık maaş zammı iptal edildi
09:40 ABD basını "flaş gelişme" olarak duyurdu! Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç ile imzaladığı muhtıra büyük yankı uyandırdı
09:32 Ukraynalı kadınlar orduya sıra dışı destek! Çıplak fotoğraflarını satarak 800 bin dolar topladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 10:27:51. #1.11#
SON DAKİKA: Oto sanayi esnafı hem usta hem çırak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement