Motaş Şoföründen Hayat Kurtaran Müdahale... Fenalaşan Yolcu Hastaneye Yetiştirildi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da şehir içi yolcu taşıyan MOTAŞ otobüsünde fenalaşan 60 yaşındaki Suriye uyruklu Mehdiye Genco, otobüs şoförü Erdoğan Küllü'nün hızlı müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) bünyesinde Samanköy hattında çalışan belediye otobüsü seyir halindeyken yolculardan 60 yaşındaki Mehdiye Genco aniden fenalaştı. Diğer yolcuların durumu otobüs şoförü Erdoğan Küllü'ye bildirmesi üzerine Küllü, Genco'nun kalp krizi geçiriyor olabileceğini düşünerek vakit kaybetmeden güzergah dışına çıktı. Amirlerine bilgi veren Küllü, otobüsü en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirdi.

"GÜZERGAHI BEKLEMEDEN HEMEN DEĞİŞİKLİK YAPTIM"

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Erdoğan Küllü, şunları söyledi:

"Sabah çalıştığım güzergahta araç içerisinden sesler ve çığlıklar duydum. Yolcularım da bana bir yolcunun fenalaştığını söyledi. Hastamızın durumunun ciddi olduğunu fark ettik. Kalp krizi geçirme ihtimali olduğunu değerlendirerek, güzergahı beklemeden hemen güzergah değişikliği yaptım. Durumu amirlerimize ve ilgili birimlere bildirerek en yakın sağlık kuruluşuna yöneldim. Hastayı sağlık kuruluşuna ulaştırdığımızda kalbi durmuştu. Sağlık ekipleri gerekli müdahaleyi hemen yaptı. O an yolcularım da büyük bir duyarlılık göstererek insan hayatını kurtarmak adına bana her türlü desteği sağladı."

Mehdiye Genco'nun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.